«Спортинг» порвал отношения с «Сетубалом», обидевшись на победное видео в раздевалке

«Спортинг» потерпел поражение от «Витории Сетубал» со счетом 1:2 в последнем туре группового этапа Кубка португальской лиги и выбыл из турнира. Решающий гол забил Эдинью с пенальти на 4 добавленной ко второму тайму минуте.

Обе команды набрали по 6 очков, и судьба первого места решалась по дополнительным показателям. У «Спортинга» и «Витории» оказалось одинаковые разница (+1) и количество голов (по 3), а результат личной встречи не учитывался. Последним показателем стал средний возраст задействованных футболистов, и «Витория» прошла в полуфинал на правах более молодой команды (25,45 лет против 26,21 лет).

После матча игроки «Витории Сетубал» выложили уже традиционное празднование в раздевалке.

Для руководства «Спортинга» это стало последним ударом. Клуб на следующий день забрал отданных «Витории» в аренду Райана Голда и Андре Жеральдеша. Главный обидчик лиссабонцев Эдинью публично обвинил «Спортинг» в низком уровне руководства, передает SAPO Desporto. В дальнейшем «львы» не желают сотрудничать с «Виторией».

Голду – 21 год, Жеральдешу – 25 лет. Их присутствие в «Спортинге» понизило бы средний возраст столичного клуба.

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