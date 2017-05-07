Eurosport
Жесточайший промах игрока «Боавишты» по пустым воротам, за который с ним разорвут контракт
Парень сотворил невероятную глупость.
В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграла вничью с «Насьоналом» (2:2).
Хозяева могли вырвать победу, если бы не нападающий Андре Скембри: на 59-й минуте форвард оказался в пяти метрах перед пустыми воротами соперника, но фантастическим образом не реализовал момент.
- «Боавишта» с 39 очками занимает девятое место в чемпионате.
- «Насьонал» набрал 21 балл и попрощается с Высшей лигой по итогам сезона.
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