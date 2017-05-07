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Жесточайший промах игрока «Боавишты» по пустым воротам, за который с ним разорвут контракт

Жесточайший промах игрока «Боавишты» по пустым воротам, за который с ним разорвут контракт
Eurosport

3 ч. назад

Парень сотворил невероятную глупость.

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле сыграла вничью с «Насьоналом» (2:2).

Хозяева могли вырвать победу, если бы не нападающий Андре Скембри: на 59-й минуте форвард оказался в пяти метрах перед пустыми воротами соперника, но фантастическим образом не реализовал момент.

  • «Боавишта» с 39 очками занимает девятое место в чемпионате.
  • «Насьонал» набрал 21 балл и попрощается с Высшей лигой по итогам сезона.

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