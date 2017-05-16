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«Спортинг Б» получил самый тупой пенальти в истории за игру рукой запасного футболиста

«Спортинг Б» получил самый тупой пенальти в истории за игру рукой запасного футболиста
Eurosport

1 час назад

Такое сложно превзойти.

Матч второго дивизиона чемпионата Португалии между второй командой «Спортинга» и «Академикой» вошел в историю благодаря идиотскому моменту на 59-й минуте.

Футболист «Академики» исполнил ужасный заброс в штрафную: не найдя адресата, мяч полетел за лицевую линию. Он еще не покинул поле, когда разминавшийся за воротами запасной футболист Будаг Насиров принял его на ногу и коснулся рукой.

Арбитр незамедлительно выписал нарушителю желтую карточку и назначил 11-метровый, который был реализован.

  • До инцидента «Спортинг Б» вел в счете 1:0, но в итоге потерпел поражение – 1:2.
  • Насиров вышел на поле в 79-й минуте, но не спас команду.
  • На счету 20-летнего футболиста одна игра за сборную Азербайджана.

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