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Goal: Гвардиола купит Эдерсона за 40 миллионов евро и сделает его самым дорогим вратарем мира

Goal: Гвардиола купит Эдерсона за 40 миллионов евро и сделает его самым дорогим вратарем мира
Eurosport

1 час назад

Голкипер «Бенфики» побъет рекорд Буффона.

«Бенфика» владеет только 50% контракта 23-летний бразильца и рекордную прибыль в 40 миллионов евро клубу придется разделить с «Риу Аве».

На переход Эдерсона в «Манчестер Сити» может повлиять Бернардо Силва, уже подписавший соглашение с клубом Гвардиолы, сообщает Goal.com.

  • Трансферный рекорд вратаря принадлежит Джанлуиджи Буффону, который в 2001-м году перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 38 миллионов евро.
  • В чемпионате Португалии сезона-2016/17 Эдерсон сыграл 27 матчей.

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