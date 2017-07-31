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Русский вратарь второй тур подряд вошел в символическую команду чемпионата Швейцарии
Антон Митрюшкин зажигает и не останавливается.
Во втором туре чемпионата Швейцарии «Сьон» справился с «Лозанной» – 1:0. Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроков встречи: за русского вратаря проголосовали 65% респондентов.
Руководство Лиги также вдохновила игра Антона. Митрюшкин вновь был выбран лучшим вратарем тура: ранее он попал в сборную первого тура.
- В первом туре Антон не пропустил от «Туна» – 1:0.
- 21-летний вратарь ранее выступал за «Спартак».
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