From Official Website

Русский вратарь второй тур подряд вошел в символическую команду чемпионата Швейцарии

Русский вратарь второй тур подряд вошел в символическую команду чемпионата Швейцарии
Eurosport

3 ч. назад

Антон Митрюшкин зажигает и не останавливается.

Во втором туре чемпионата Швейцарии «Сьон» справился с «Лозанной» – 1:0. Фанаты «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроков встречи: за русского вратаря проголосовали 65% респондентов.

Руководство Лиги также вдохновила игра Антона. Митрюшкин вновь был выбран лучшим вратарем тура: ранее он попал в сборную первого тура.

  • В первом туре Антон не пропустил от «Туна» – 1:0.
  • 21-летний вратарь ранее выступал за «Спартак».

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Швейцарии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
5 133 просмотров11 ч
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
6 685 просмотровВчера в 19:41
А еще вам может понравиться