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Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за то, что вонзил леща телеэксперту

Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за то, что вонзил леща телеэксперту
Eurosport

1 час назад

Способ Кристиана Константина разрешать споры с критиками не был оценен.

Дисциплинарная комиссия Швейцарской футбольной лиги закончила рассмотрение дела о нападении президента «Сьона» Кристиана Константина на телеэксперта, экс-главного тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера.

Константин оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков (86,6 тысяч евро) и отстранен от футбольной деятельности на 14 месяцев. Ему запрещено посещать любые футбольные мероприятия.

Глава «Сьона» напал на Фрингера по окончании матча восьмого тура чемпионата Швейцарии «Лугано» – Сьон». Причиной стала публичная критика со стороны журналиста.

  • До 2012 года Фрингер работал тренером, возглавлял сборную Швейцарии, различные немецкие, греческие, киприотские и эмиратские клубы.
  • После 10 туров «Сьон» идет шестым в чемпионате Швейцарии.

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