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Славия (Прага) - Виктория Пльзень

Чемпионат Чехии - 5 марта 2017

Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Славия (Прага) – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Душан Угрин или Роман Пиварник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия (Прага) – Виктория Пльзень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Славия (Прага) и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

