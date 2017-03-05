Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Славия (Прага) - Виктория Пльзень
Чемпионат Чехии - 5 марта 2017
Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Славия (Прага) – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Душан Угрин или Роман Пиварник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия (Прага) – Виктория Пльзень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Славия (Прага) и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет