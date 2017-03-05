Славия (Прага)
    -
    18:00
    05.03.17
    Синот-Тип Арена
    Виктория Пльзень
      Чемпионат Чехии • Тур 19
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия (Прага) - Виктория Пльзень
      Чемпионат Чехии - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Славия (Прага) – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Душан Угрин или Роман Пиварник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Славия (Прага) – Виктория Пльзень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Славия (Прага) и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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