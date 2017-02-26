Eurosport
Игрок «Словацко» спас вратаря «Богемианс», у которого запал язык
Франсис Коне – герой.
В матче 18-го тура чемпионата Чехии между «Богемианс 1905» и «Словацко» нападающий гостей Франсис Коне оказал экстренную помощь вратарю соперника.
В результате столкновения с собственным защитником Мартин Берковец упал на газон и потерял сознание. Язык голкипера завалился внутрь горла, что могло привести к удушью, но Коне вовремя помог Мартину, перевернув его лицом вниз. Подоспевшие к месту происшествия медики погрузили голкипера на носилки и отвезли его в больницу.
«Такое случалось со мной уже четыре раза – один раз в Таиланде и дважды в Африке. Я всегда проверяю, не запал ли язык у футболистов», – рассказал после игры Коне.
Берковец поблагодарил Франсиса в фейсбуке.
- Встреча завершилась нулевой ничьей.
- «Словацко» и «Богемианс» занимают места в нижней части таблицы чемпионата Чехии.
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