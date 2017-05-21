Eurosport
Вячеслав Караваев – первый иностранец в истории «Спарты», признанный лучшим игроком года в клубе
Заслужил вызов в сборную России.
Экс-защитник ЦСКА в первый сезон в «Спарте» удостоился награды лучшему игроку команды. Караваев сыграл 26 матчей за клуб и отметился тремя забитыми мячами.
Воспитанник армейцев пополнил состав чешского клуба летом 2016 года за 1 млн евро.
- До «Спарты» Караваев выступал в аренде за «Яблонец» и «Дуклу».
- На счету Вячеслава 3 матча за основной состав ЦСКА.
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