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Вячеслав Караваев – первый иностранец в истории «Спарты», признанный лучшим игроком года в клубе

Караваев – первый иностранец в истории «Спарты», признанный лучшим игроком года в клубе
Eurosport

1 минуту назад

Заслужил вызов в сборную России.

Экс-защитник ЦСКА в первый сезон в «Спарте» удостоился награды лучшему игроку команды. Караваев сыграл 26 матчей за клуб и отметился тремя забитыми мячами.

Воспитанник армейцев пополнил состав чешского клуба летом 2016 года за 1 млн евро.

  • До «Спарты» Караваев выступал в аренде за «Яблонец» и «Дуклу».
  • На счету Вячеслава 3 матча за основной состав ЦСКА.

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