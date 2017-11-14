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Сканторп Юнайтед - Нортгемптон Таун
Кубок Англии - 14 ноября 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Грэхем Александр или Жеррел Хасселбайк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сканторп Юнайтед и Нортгемптон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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