Сканторп Юнайтед
    -
    22:45
    14.11.17
    Глэнфорд Парк
    Нортгемптон Таун
      Кубок Англии • Первый раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Сканторп Юнайтед - Нортгемптон Таун
      Кубок Англии - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грэхем Александр или Жеррел Хасселбайк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сканторп Юнайтед – Нортгемптон Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сканторп Юнайтед и Нортгемптон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0