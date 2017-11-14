Аккрингтон Стэнли
    -
    22:45
    14.11.17
    Интерлинк Экспресс
    Гайзли
      Кубок Англии • Первый раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Аккрингтон Стэнли - Гайзли
      Кубок Англии - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Аккрингтон Стэнли – Гайзли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джон Коулман или Paul Cox? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аккрингтон Стэнли – Гайзли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Аккрингтон Стэнли и Гайзли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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