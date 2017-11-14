Онлайн

Бари - Уокинг

Кубок Англии - 14 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бари – Уокинг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ли Кларк или Anthony Limbrick? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бари – Уокинг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бари и Уокинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

