Бари
    -
    22:45
    14.11.17
    Гигг Лейн
    Уокинг
      Кубок Англии • Первый раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Бари - Уокинг
      Кубок Англии - 14 ноября 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бари – Уокинг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ли Кларк или Anthony Limbrick? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бари – Уокинг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бари и Уокинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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