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Гайзли - Аккрингтон Стэнли

Кубок Англии - 5 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Гайзли – Аккрингтон Стэнли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Paul Cox или Джон Коулман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Гайзли – Аккрингтон Стэнли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гайзли и Аккрингтон Стэнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

