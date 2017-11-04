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Филд - Киддерминстер Хэрриерс

Кубок Англии - 4 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Филд – Киддерминстер Хэрриерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Филд – Киддерминстер Хэрриерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Филд и Киддерминстер Хэрриерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

