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Кембридж Юнайтед - Саттон Юнайтед
Кубок Англии - 5 ноября 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Кембридж Юнайтед – Саттон Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шон Дерри или Пол Досуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Кембридж Юнайтед – Саттон Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Кембридж Юнайтед и Саттон Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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