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Кембридж Юнайтед - Саттон Юнайтед

Кубок Англии - 5 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Кембридж Юнайтед – Саттон Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Шон Дерри или Пол Досуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кембридж Юнайтед – Саттон Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кембридж Юнайтед и Саттон Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

