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Shaw Lane - Мэнсфилд Таун

Кубок Англии - 4 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Shaw Lane – Мэнсфилд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Craig Elliott или Стив Эванс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Shaw Lane – Мэнсфилд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Shaw Lane и Мэнсфилд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

