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Плимут Аргайл - Гримсби Таун
Кубок Англии - 4 ноября 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Плимут Аргайл – Гримсби Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дерек Адамс или Рассел Слейд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Плимут Аргайл – Гримсби Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Плимут Аргайл и Гримсби Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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