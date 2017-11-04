Онлайн

АФК Уимблдон - Линкольн Сити

Кубок Англии - 4 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем АФК Уимблдон – Линкольн Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Нил Ардли или Дэнни Коули? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче АФК Уимблдон – Линкольн Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются АФК Уимблдон и Линкольн Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

