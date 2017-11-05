Ковентри Сити
    -
    17:00
    05.11.17
    Рико Арена
    Мэйденхед Юнайтед
      Кубок Англии • Первый раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ковентри Сити - Мэйденхед Юнайтед
      Кубок Англии - 5 ноября 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ковентри Сити – Мэйденхед Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марк Робинс или Alan Devonshire? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ковентри Сити – Мэйденхед Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ковентри Сити и Мэйденхед Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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