Онлайн

Карлайл Юнайтед - Олдхэм Атлетик

Кубок Англии - 4 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Карлайл Юнайтед – Олдхэм Атлетик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кейт Керл или Tony Kelly? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Карлайл Юнайтед – Олдхэм Атлетик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Карлайл Юнайтед и Олдхэм Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

