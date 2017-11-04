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Челтнем Таун - Мэйдстоун Юнайтед
Кубок Англии - 4 ноября 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челтнем Таун – Мэйдстоун Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челтнем Таун – Мэйдстоун Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челтнем Таун и Мэйдстоун Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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