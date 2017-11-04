Гиллингем
    -
    18:00
    04.11.17
    Пристфилд
    Лейтон Ориент
      Кубок Англии • Первый раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Гиллингем - Лейтон Ориент
      Кубок Англии - 4 ноября 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Гиллингем – Лейтон Ориент на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гиллингем – Лейтон Ориент? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гиллингем и Лейтон Ориент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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