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Гейнсборо Тринити - Slough Town

Кубок Англии - 4 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Гейнсборо Тринити – Slough Town на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Гейнсборо Тринити – Slough Town? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гейнсборо Тринити и Slough Town, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

