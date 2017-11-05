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Солихалл Мурс - Уиком Уондерерс

Кубок Англии - 5 ноября 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Солихалл Мурс – Уиком Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Солихалл Мурс – Уиком Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Солихалл Мурс и Уиком Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

