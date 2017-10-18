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Клуб шестого дивизиона ищет через твиттер вратаря и полузащитника на игру Кубка Англии

Клуб шестого дивизиона ищет через твиттер вратаря и полузащитника на игру Кубка Англии
Eurosport

1 час назад

У тебя есть возможность попробовать вкус английского футбола.

Клуб шестого дивизиона «Чорли» открыл две вакансии для грядущего матча первого круга Кубка Англии против «Флитвуд Таун».

«Требуются вратарь и полузащитник. Они должны быть готовы сыграть в Кубке Англии против «Флитвуд Таун», – говорится в заявлении «Чорли».

Необходимость в срочном усилении возникла, поскольку основной вратарь Мэтт Урвин и один из главных бомбардиров «Чорли» Ник Хотон арендованы у «Флитвуда» и не сыграют против своей основной команды.

  • Матч пройдет 4 ноября.
  • «Чорли» лишь дважды за свою историю пробивался во второй круг – в сезонах-1986/87 и 1990/91.

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