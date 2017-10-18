Клуб шестого дивизиона ищет через твиттер вратаря и полузащитника на игру Кубка Англии
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Клуб шестого дивизиона «Чорли» открыл две вакансии для грядущего матча первого круга Кубка Англии против «Флитвуд Таун».
«Требуются вратарь и полузащитник. Они должны быть готовы сыграть в Кубке Англии против «Флитвуд Таун», – говорится в заявлении «Чорли».
Необходимость в срочном усилении возникла, поскольку основной вратарь Мэтт Урвин и один из главных бомбардиров «Чорли» Ник Хотон арендованы у «Флитвуда» и не сыграют против своей основной команды.
- Матч пройдет 4 ноября.
- «Чорли» лишь дважды за свою историю пробивался во второй круг – в сезонах-1986/87 и 1990/91.
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