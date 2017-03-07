Никлас Бендтнер перешел в норвежский клуб

Нападающий подписал контракт с «Русенборгом». Соглашение рассчитано на 3 года.

«Я не специалист в норвежском футболе, но знаю, что «Русенборг» – стабильный клуб, помогающий игрокам раскрываться. Мне не хватает этого со времен «Арсенала», – прокомментировал сделку Никлас.

Трансферное окно в Норвегии открыто до конца марта.

Последним клубом Бендтнера был «Ноттингем Форест», за который датчанин провел 15 матчей в Чемпионшипе-2016/17. В активе форварда 2 мяча и 2 ассиста.

Ранее 29-летний нападающий выступал за «Арсенал», «Бирмингем», «Сандерленд», «Ювентус» и «Вольфсбург».

«Русенборг» – 24-кратный чемпион Норвегии.

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