SID
Никлас Бендтнер перешел в норвежский клуб
Лорд покинул Англию.
Нападающий подписал контракт с «Русенборгом». Соглашение рассчитано на 3 года.
«Я не специалист в норвежском футболе, но знаю, что «Русенборг» – стабильный клуб, помогающий игрокам раскрываться. Мне не хватает этого со времен «Арсенала», – прокомментировал сделку Никлас.
- Трансферное окно в Норвегии открыто до конца марта.
- Последним клубом Бендтнера был «Ноттингем Форест», за который датчанин провел 15 матчей в Чемпионшипе-2016/17. В активе форварда 2 мяча и 2 ассиста.
- Ранее 29-летний нападающий выступал за «Арсенал», «Бирмингем», «Сандерленд», «Ювентус» и «Вольфсбург».
- «Русенборг» – 24-кратный чемпион Норвегии.
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