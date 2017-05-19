Норвежский клуб выпустил собственные презервативы, чтобы привлечь внимание студентов

Клуб высшего норвежского дивизиона «Сондаль» решил повысить популярность за счет выпуска собственных презервативов.

«Студенты – это аудитория, которой мы хотим достичь. До сегодняшнего дня они не достаточно активно обращали внимания на наш клуб, и нам хотелось создать шумиху, чтобы они обратили свой взор в нашу сторону.

И мы решили, почему бы не использовать для этого презервативы», – заявили представители клуба Sogn Avis.

После 9 туров «Сондаль» занимает 11-е место из 16 в чемпионате Норвегии.

Команда пропустила 13 голов – третий худший результат лиги.

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