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Судья отменил пенальти в ворота «Карабаха» после признания форварда, что нарушения не было

Судья отменил пенальти в ворота «Карабаха» после признания форварда, что нарушения не было
Eurosport

44 мин. назад

Вот это настоящий фэйр-плей.

Матч 11-го тура чемпионата Азербайджана «Кяпяз» – «Карабах» запомнился невероятным проявлением фэйр-плей со стороны форварда хозяев Виктора Осегейла.

Нигериец вышел один на один с вратарем Ибрагимом Шехичем и упал в попытке перепрыгнуть через него. Арбитр Рагим Гасанов тут же предъявил голкиперу желтую карточку и указал на точку.

Непонятно, упал ли Осегейл случайно или же симулировал: у него взыграла совесть, он обратился к Гасанову и объяснил, что нарушения не было. Судья отменил карточку и пенальти.

  • Поступок нигерийцы достоин уважения, но партнеры вряд ли его похвалят: инцидент произошел при счете 0:0, а в итоге «Кяпяз» проиграл 0:2.
  • «Кяпяз» с 7 очками занимает последнее место в чемпионате Азербайджана.

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