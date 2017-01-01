170 миллионов евро за Гризманна с Саулем и другие истории, распахнувшие трансферное окно

Надежные источники

«Манчестер Юнайтед» готов вывалить 170 миллионов евро за парочку из «Атлетико» – Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса. Жозе Моуринью лично хочет обоих, а 170 лямов – общая сумма отступных в контрактах француза и испанца. The Times ручается за правдивость информации.

Аксель Витсель, видимо, не отправится в «Ювентус». Бельгийский центрхав «Зенита» выберет вариант с Китаем и уедет за деньгами. Вместо Витселя «Юве» составил шорт-лист из других полузащитников. Sky Sport Italia пишет, что в него входят Корентен Толиссо из «Лиона», Роберто Гальядини из «Аталанты», Стивен Нзонзи из «Севильи» и Луис Густаво из «Вольфсбурга».

Если Витсель уедет из Санкт-Петербурга, на его место присядет другой парень из «Бенфики». Грек Андреас Самарис имеет на руках предложения из Англии и России, но склоняется к варианту с «Зенитом» – АПЛ не подходит ему по стилю, как считает сам Самарис и пишет O Jogo.

Герман Ткаченко мощно выступил по телевизору. Он заявил, что «Зенит» не отпустил Шатова в «Ливерпуль» («красные» искали замену Мане на время Кубка Африки), что разговаривал по поводу Смолова с мужчинами из мерсисайдского клуба, и что Дзагоев никуда не перейдет («ЦСКА будет просить за него не меньше 18 миллионов евро, а к нему нет предметного интереса»).

Хольгер Бадштубер может переехать в «Манчестер Сити». Что ему делать в контактном английском футболе, непонятно. ESPN сообщает, что контракт у Бадштубера заканчивается, а «Сити» ищет недорогое усиление в оборону.

«Вест Бромвич» всерьез нацелился на опорника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлина. На прошлой неделе Тони Пулис предлагал «МЮ» 21 миллион евро, но получил отказ. Сейчас тренер «дроздов» увеличил предложение до 23,5 млн и надеется все же подписать Шнайдерлина уже зимой. Об этом пишет Birmingham Mail.

Хамес Родригес останется в «Реале», уверяет Goal.com. «У него есть договоренность и контракт с «Реалом», он собирается остаться в Мадриде», – заявил отец футболиста Уилсон Родригес.

Форвард «Барселоны» Неймар назвал ту команду, за которую он мечтает забивать: «Если бы я мог, я бы играл за «Фламенго» Это большая честь – играть на «Маракане». Я бы вообще был там круглыми сутками», – Daily Mail что-то подсыпал нападающему.

Фулбэк «ПСЖ» Серж Орье (тот чудик, который назвал Ибру и Блана педиками) может перейти в «Милан». Новые владельцы «россонери» хотят укреплений и побед, только Орье желает отправиться в «Барселону» (и то не зимой, а летом), если верить L’Equipe.

Сомнительные источники

Mundo Deportivo сообщает, что Пауло Дибала – главная любовь Флорентино Переса. Аргентинцем интересуется «Реал», но «Барса» тоже видит в нем хорошее усиление. Недавно Пауло продлил соглашение с «Ювентусом» до 2021 года, но все равно готов покинуть Турин ради одного из испанских грандов.

Внимательнее других за ситуацией с контрактом Алексиса Санчеса следят «бьянконери» – летом-2017 «синьора» наведет прожектор на чилийского форварда. У Санчеса уже есть предложения из Китая, а еще «Юве» может покинуть Марио Манджукич. Тогда Алексис станет главной целью туринцев (по версии Tuttosport).

Mirror пишет, что Джо Харт вернется в Англию. Лучшей опцией для него видится «Ливерпуль», этим летом «красные» предложат контракт голкиперу сборной Англии. Прошло несколько часов, и источники Sky Sports опровергли эту информацию – Харт не высадится на «Энфилде» ни этой зимой, ни летом.

Диего Коста получил предложение из Китая на 93 миллиона евро. Не просите написать название клуба (что-то типа «Тяньцзиня»), но об этом пишет The Sun. В прошлом месяце «Челси» отклонил оффер из той же китайской команды на 58 миллионов евро, причем испанец получал бы 560 тысяч евро в неделю. Другой вариант «Тяньцзиня» – Никола Калинич из «Фиорентины». За него давали 45 миллионов евро, но отказался сам хорват.

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