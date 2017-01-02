«Марсель» возвращает Пайета, Адриано почти в «Спартаке» и другие трансферные байки понедельника

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Голландский Евгений Савин, самый многострадальный зодиакальный стрелец в истории футбола Райан Бабел прошел обследование в «Бешикташе». Райан подписал контракт с турками на два года. Ранее голландец сидел в «Депортиво», пока его контракт не истек.

Полузащитник «Лацио» Бальде Кейта перейдет в «Милан» летом благодаря усилиям нового спортивного директора Массимилиано Мирабелли. По данным трансферного эксперта Sky Микеле Кришитиелло, Мирабелли запустил переговоры еще по нескольким топ-футболистам. На Transfermarkt Бальде стоит 17 миллионов евро.

Луис Адриано почти в «Спартаке». Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио сообщил, что бразильцу осталось обследование и церемония подписания контракта. Адриано даже не тренируется вместе с «россонери». Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Как говорил дед из фильма «Черная кошка, белый кот»: «Мертвые – к мертвым, живые – к живым». Джон Оби Микел ведет переговоры с «Валенсией». Об этом сообщил спортивный директор испанцев. Он встретился с Микелом в Рождество (как мило), изложил предложение, и футболист обещал подумать, передает Squawka. Позже вечером Daily Mail сообщил, что Микел все же принял предложение «летучих мышей», но переедет в Испанию летом как свободный агент.

«Челси» предложит 70 миллионов евро за Вирджила ван Дейка, пишет Sky со ссылкой на Daily Express. Источник получил эксклюзивную информацию, и ведущий спортивный канал Англии не подвергает его сомнению. «Челси» конкурирует с «Сити» и «Эвертоном».

«Ливерпуль» раскошелится на 26 миллионов евро за переход Рауля Хименеса из «Бенфики». Или нет. В любом случае, Клопп ищет замену Старриджу, и форвард португальцев, забивший 8 голов в 18 матчах в этом сезоне, немца устраивает, пишет Squawka.

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Агент Дмитрия Полоза Марко Кирдемир предложил президенту «Трабзонспора» Мухаррему Уста услуги нападающего «Ростова». Yeni Akit сообщает, что через полгода у Полоза заканчивается контракт, и «Трабзон» может взять игрока бесплатно. Скорее всего, из «Ростова» просто выбивают новый контракт подобными сплетнями.

Лидеров «Лейпцига» уже переманивают. Юрген Клопп хочет вингера немцев Эмиля Форсберга, сообщает Daily Mirror. Изначально Юрген выпрашивал у «Боруссии» Кристиана Палисика, но «Дортмунд» отказал.

«Ювентус» отказал «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в ответ на предложение в 28 млн евро за Манджукича. Football Italia пишет, что хорвату готовили контракт на 7,5 миллионов евро в год. Туринцы отказали после того, как Витсель перешел именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Марсель» сошел с ума и захотел Пайета назад. Французы предлагают «Вест Хэму» 40 миллионов евро, хотя продали за 15 млн, но лондонцы не хотят отпускать игрока. В 17 матчах Димитри забил дважды и сделал 9 ассистов.

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