«Шанхай СИПГ» дает 150 миллионов за Пьер-Эмерика Обамеянга и еще 15 трансферных фейерверков дня

Китай

Танкреди Пальмери передает, что готовится мировой рекорд. «Шанхай СИПГ» сделал предложение форварду «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Футболист в случае перехода будет получать 41 млн евро в год, а «Дортмунд» получит за лучшего нападающего 150 миллионов.

Кто-то из окружения Эвера Банеги сообщил SportItalia, что игрок «Интера» может переехать в Китай. «Нерадзурри» даже получили оффер из азиатского клуба на 30 млн евро. Агент футболиста Марсело Симонян подтвердил, что две команды – «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь» предлагают эту сумму за аргентинца, но сам Эвер хочет выступать в Англии и в Испании.

«Бейцзинь Гуань», по данным Voetbal International, интересуется голландским полузащитником «Галатасарая» Уэсли Снейдером. Сумма отступных в его контракте – всего 7,5 миллионов евро.

Карлос Бакка готов свалить в Китай.

Tuttosport передает, что «Тяньцзинь», «Гуанчжоу» и «Шанхай Шеньхуа» сделали предложение «Милану» о переходе колумбийского форварда. Боссы «россонери» уже заявляли, что продадут Бакку не менее чем за 30 миллионов евро. Его агент прокомментировал интерес из Китая. «Некоторые китайские клубы хотят купить Карлоса, – сказал Серхио Барилья. – Он счастлив в «Милане» и хочет остаться в команде. Бакка приехал в Италию, чтобы побеждать, и хочет выиграть больше трофеев после Суперкубка страны».

«Манчестер Юнайтед»

Лассана Диарра с грустью смотрит на улетающие самолеты из Франции.

Звезда «Марселя» и должник «Локомотива» – трансферная цель одного из китайских клубов, а еще «Манчестер Юнайтед». Footmercato напоминает, что Диарра играл при Моуринью в «Челси» и «Реале», так что переход довольно реален.

Ласс не очень счастлив во Франции, поэтому хочет в команду поуютнее. «Марсель», в свою очередь, жаждет вернуть Димитри Пайета. Звезда «Вест Хэма» и сборной Франции не продается, как уверяют в английском клубе, но кроме денег «Олимпик» предлагает как раз Диарра.

Manchester Evening News пишет, что Жозе Моуринью выбрал 2 главные цели на летнее трансферное окно. В «МЮ» могут переехать Хамес Родригес и Пепе из мадридского «Реала». Португальский защитник достанется «Манчестеру» бесплатно, потому что его контракт истекает через полгода.

Рио Фердинанд разжег.

Бывший защитник «МЮ» запостил в инстаграм фоточку с Патрисом Эвра и спросил у француза: «Читал где-то в соцсетях, что ты возвращаешься домой, бро? Скажи мне!».

«Ювентус»

Этим летом Марко Верратти переберется из «ПСЖ» в «Ювентус», – уверен Tuttosport.

Агент футболиста заявил, что Марко не останется в Париже, а генменеджер «Юве» Беппе Марротта сказал, что в июле клуб сделает большую покупку в центр полузащиты.

Маротта также опроверг слухи об уходе Пауло Дибалы в «Реал».

«Я слышал об этом, но у нас прекрасные отношения с Пауло и его агентом. Когда он пришел в «Ювентус», то подписал контракт на 5 лет. Сейчас мы обсуждаем его продление».

Остальные трансферы

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал интерес к игроку «Интера» Стевану Йоветичу. «Мы говорим о великолепном футболисте, – заявил Кастро. – Надеюсь, что он продемонстрирует свою ценность и повторит ту игру, которую показывал в Италии. Я думаю, что мы успешно завершим переговоры, но не хотел бы говорить о вещах, которые еще не закончены».

«Севилья» отпустил Тимоте Колодзейчака в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Французский фулбэк подписал контракт с немецким клубом до 2021 года.

Вместо него андалусийцы купили Клемана Ленгле, центрального защитника молодежной сборной Франции. «Нанси» получил за него 6 миллионов евро.

Первым трансфером «Арсенала» в зимнее окно станет парень из седьмой лиги. Об этом пишет ESPN FC. Коэн Брэмелл из «Хэнсфорд Таун» прошел просмотр в лондонском клубе и подпишет контракт с «канонирами» до конца недели.

«Барселона» следит за ситуацией со своим бывшим левым защитником Алексом Гримальдо. Сейчас он проводит симпатичный сезон в «Бенфике», но был капитаном резервной команды и не попал с главную. Всего 1,5 миллиона евро «Барса» выручила за игрока и сейчас хочет его вернуть.

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе официально отправился в «Торино».

Также в туринский клуб на правах постоянного трансфера перешел Яго Фальке, все права теперь принадлежат «гранатовым». Аренда Итурбе и соглашение Фальке стоило боссам «Торино» 7 миллионов евро.

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