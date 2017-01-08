Драка «Реала» и «Барселоны» за Деле Алли и другие трансферные истории дня

Завершенные сделки

Защитник Натан Аке официально вернулся в «Челси» из «Борнмута». Мужчина уже выходил в старте клуба Премьер-лиги и забил 3 мяча. Зачем он снова отправился на скамейку лидера АПЛ, непонятно.

Бывший игрок сборной Бразилии и миланского «Интера» Фелипе Мело официально присоединился к «Палмейрас». Клуб и футболист уже подтвердили факт трансфера в твиттере.

Главный слух дня

Деле Алли – главный трофей в охоте «Реала» и «Барселоны». Daily Mirror заявляет, что испанские гранды выложат за молодого англичанина почти 82 миллиона евро, при этом фаворитом выглядит мадридский клуб. У Даниэля Леви налаженные отношения с Флорентино Пересом – спросите у Гарета Бэйла или Луки Модрича.

Инсайды дня

Диего Симеоне придумал, как жить дальше без Антуана Гризманна. Если француз покинет «Атлетико», в Мадрид приземлится форвард «Арсенала» Алексис Санчес. У чилийца беда с продлением контракта в лондонском клубе, так что за ним следят все топ-команды. Информация – от Don Balon.

«Валенсия» выбросила из клуба спортивного директора Хесуса Гарсию Петарча. После его ухода «летучие мыши» точно не завершат трансфер Симоне Дзадзы, поэтому итальянский жеребец поедет в «Фиорентину». Николу Калинича они почти продали в «Тяньцзинь». Дзадза перейдет в фиалковый клуб на условиях аренды с опцией обязательного выкупа за 16 млн евро, если проведет за новый клуб 15 матчей.

«Бавария» возьмет вместо Филиппа Лама правого защитника «Бенфики» Нельсона Семеду. За португальцем еще следит из «Манчестер Юнайтед», но мюнхенцы готовы вложиться. Сумма отступных в контракте Семеду – 60 миллионов евро, но «Бенфика» выслушает предложения, начинающиеся с 40 млн.

Маурисио Почеттино может возглавить «Барселону». Daily Star называет менеджера «Тоттенхэма» новым тренером каталонского гранда, если Луис Энрике все же не продлит контракт с клубом.

Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» озвучила капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне размер зарплаты. В каталонском клубе хорват будет получать 2 миллиона евро в год в случае подписания контракта на 1,5 сезона.

История дня

AS сначала написала об аренде Мамаду Сахо из «Ливерпуля» в «Севилью». Затем к слухам подключилось главное французское спортивное шоу – Telefoot на TF1. Они заявили, что Сахо интересуются 3 клуба Лиги 1 – «Лион», «Марсель» и «Лилль».

Источники Sky Sports сообщили, что андалусийцы официально обратились к «Ливерпулю» о переходе Мамаду. Мерсисайдцы отпустят его только на постоянной основе – никаких аренд, и за 23 миллиона евро.

Китай дня

Китайцы следят теперь за форвардом «Сток Сити» Вилфредом Бони. Daily Star пишет, что недельное жалование ивуарийского нападающего будет составлять 245 тысяч евро.

Это похоже на шутку, но вроде бы нет. «Голеада» пишет, что защитник «Енисея» Кичин может перейти в один из четырех китайских клубов. У Валерия паспорт республики Киргизстан, он капитан национальной сборной, так что интерес реальный – он войдет в азиатскую квоту легионеров.

Чемпион мира Лукас Подольски, возможно, перейдет из «Галатасарая» в «Бейцзинь Гуань». Спортивный директор турецкой команды Левент Назифоглу заявил, что либо Подольски отправится в Китай на этой неделе, либо переговоры завершатся ничем.

Источники ESPN FC утверждают, что китайские клубы сделали предложение форварду «Уотфорда» Трою Дини. Известно, что летом капитан «шершней» отклонил оффер «Лестера», а в сезоне-2016/17 забил 4 мяча.

Опровержения дня

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петраки заявил, что клуб отклонил предложение по Андреа Белотти. «Арсенал» давал 65 миллионов евро: «Эта сумма не соответствует стоимости игрока».

Жозе Моуринью ответил на вопрос о переходе какого-нибудь центрального защитника зимой (конечно, имелся в виду Виктор Линделёф из «Бенфики»). «Нет, я жду Байи с Кубка Африки. Надеюсь, трое оставшихся центрбека смогут контролировать ситуацию в этих 8 матчах. Плюс у нас есть Блинд, и можно поставить на эту позицию Каррика».

Опорник Стивен Н’Зонзи опроверг слухи о возможном переходе в «Барсу»: «Я даже не думаю о «Барселоне», я счастлив в «Севилье».

Юлиан Брандт из «Байера» дерзит.

«Не постесняюсь отказать «Баварии» снова», – заявил он в интервью Bild. – «То же произойдет с другими клубами. Я очень счастлив в Леверкузене, знаю, что я здесь получу, переговоры идут хорошо».

Вечный защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис покинул «Эспаньол» на правах свободного агента. Он пробыл в Каталонии полгода, тренер Кике Санчес Флорес подтвердил факт расставания.

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