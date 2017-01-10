Эдегор в «Херенвене», «Ювентус» хочет Симеоне и другие трансферные истории дня

Главные трансферы дня

«Севилья» завершила сделку об аренде Стевана Йоветича. Во вторник черногорец прилетел в Испанию, быстро прошел медосмотр и подписал контракт до конца сезона. Сделка включает в себя опцию выкупа игрока.

Самый громкий переход осуществил «Херенвен». Голландцы арендовали у «Реала», возможно, самого переоцененного юниора планеты Мартина Эдегора. Парень, который в 15 лет стучался в основу мадридцев, пробудет в Голландии полтора года, если только «Реал» не найдет причин разорвать аренду.

Еще одну солидную сделку провернул «Шальке». Гельзенкирхенцы арендовали у «Баварии» защитника Хольгера Бадштубера до конца сезона. При этом, мюнхенцы не собираются продавать игрока и даже планируют продлить с ним контракт. Об этом прессе рассказал Карло Анчелотти.

Главным трансфером в России стал переход Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». О сделке было точно известно еще вчера, но сегодня оба клуба объявили о ней официально. Француз заключил с питерцами контракт сроком на полтора года.

Главный слух дня

Диего Симеоне может сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», если итальянец так и не наладит отношения с футболистами и руководством. Боссы «Юве» хотят сохранить Аллегри, но посматривают в сторону тренера «Атлетико», которого не против увести из под носа у «Интера». Информацию об интересе «бьянконери» к аргентинцу опубликовал Goal.com, который собирает новости у наиболее надежных источников.

История дня

«Арсенал» подписал латераля Коэна Брэмалла, который выступал в седьмом английском дивизионе. 20-летний парень убедил главного тренера «канониров» Арсена Венгера, что стоит тех 46 тысяч евро, которые «Эднесфорд» получил в качестве компенсации. Самое главное, что этот трансфер, видимо, останется единственным для «Арсенала» в январе.

Печаль дня

Экс-игрок сборной Аргентины Мартин Демичелис стал свободным агентом. «Эспаньол» отпустил 36-летнего защитника на все четыре стороны за полгода до истечения его контракта. Похоже, карьера классного игрока подошла к концу. В лучшем случае его ждут клубы низших дивизионов или слабых чемпионатов. Руку помощи Демичелису, скорее всего, не протянут даже китайцы.

Китай дня

«Гуанчжоу Эвергранд» и «Шаньдунь Лунэн» решили реанимировать карьеру Антонио Кассано, который ни разу не сыграл за «Сампдорию» в этом сезоне. Китайцы собираются положить 34-летнему форварду зарплату в 10 миллионов евро в год, ради которой Антонио пойдет в Поднебесную хоть пешком.

Цифра дня

72 миллиона евро. Именно столько «Барселона» предлагала «Ливерпулю» за Филипе Коутиньо, но получила отказ, если верить The Mirror.

Завершенные сделки дня:

«Зенит» подписал 19-летнего защитника молодежной сборной России Сергея Зуйкова, который выступал за «Волгарь». Контракт рассчитан на 3,5 года.

«Шальке» объявил о переходе лучшего бомбардира второй Бундеслиги Гвидо Бургшталлера из «Нюрнберга».

«Унион Берлин», выступающий во второй Бундеслиге, объявил о трансфере Себастьяна Полстера из «КПР».

«Галатасарай» купил у ПАОКа 26-летнего вингера из Кабо-Верде Гарри Родригеса. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро, а контракт с игроком рассчитан до лета 2021 года.

Трансферы вторника: как это было

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты