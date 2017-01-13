Туран собрался в Китай, Дзадза почти в «Валенсии» и другой трансферный сок пятницы

Дзадза мчится в «Валенсию»

Отец и агент Симоне Дзадзы Антонио сообщил, что в субботу будет официально объявлено о переходе 25-летнего игрока в «Валенсию». Итальянский форвард, чья аренда у «Ювентуса» до конца сезона будет стоить испанцам два миллиона евро, прошел медобследование на новом месте работы. «Симоне уже практически игрок испанского клуба», – заявил Superdeporte его батя. – «В ближайшую субботу об этом будет объявлено официально». Летом «Валенсия» сможет выкупить контракт игрока за 16 миллионов евро.

Джеко отказался от китайских миллионов

30-летний нападающий «Ромы» Эдин Джеко отклонил предложение китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в размере годового оклада в 16 миллионов евро, утверждает Football Italia. Сам босниец очень даже за, но семья – против. А мог бы вместе с Витселем поиграть.

Туран хочет в команду к Тевесу

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа», где уже вовсю набивают карманы Демба Ба, Обафеми Мартинс, Фредди Гуарин, а с недавних пор и Карлос Тевес. Как сообщает Fanatik, 29-летний турок согласовал трехлетний контракт с «белыми дьяволами» с зарплатой в 20 миллионов евро в год. Сейчас ведутся переговоры с каталонцами. В текущем сезоне Туран сыграл в 21 матче, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.

«Вест Хэм» установил цену на трансфер Пайета

Руководство «Вест Хэма» отстранило полузащитника Димитри Пайета от тренировок. Изначально это было дисциплинарной мерой, чтобы игрок одумался. Но, похоже, Славен Билич и его работодатели поняли, что Димитри серьезно настроен уйти, и выставили на него цену. «Молотобойцы» хотели бы получить от покупателя 66 миллионов евро, но готовы согласиться и на меньшую сумму, примерно равную 46 миллионам, сообщает Goal.com.

Ромуло вернулся в Бразилию

«Спартак» и полузащитник Ромуло расторгли контракт по соглашению сторон. За москвичей бразилец провел 69 матчей и отличился четыре раза, сообщает «Советский спорт». Ромуло вернулся на родину, подписав соглашение с «Фламенго», утверждает пресс-служба клуба из Рио-де-Жанейро. О финансовых подробностях и сроке контракта не сообщается.

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Не проходящий в основу «Ювентуса» 35-летний левый защитник Патрис Эвра может вернуться в Англию, настаивает Sky Italia. На ветерана имеет виды «Кристал Пэлас».

«Бавария» выкупит у «Ювентуса» трансфер 20-летнего французского полузащитника Кингсли Комана. За двухлетнюю аренду Комана «Бавария» уже заплатила туринцам 7 миллионов евро, а за выкуп игрока заплатит еще 21 миллион.

38-летний Дидье Дрогба близок к переходу в «Коринтианс». Бразильцы предлагают нападающему 150 тысяч долларов в месяц. Последним клубом Дрогба был «Монреаль Импэкт», который он покинул в ноябре.

«Ливерпуль» и «Севилья» вошли в решающую стадию переговоров по трансферу центрального защитника Мамаду Сахо. Мерсисайдцы готовы отпустить француза не менее чем за 20 миллионов фунтов.

33-летний вратарь Владимир Габулов подписал контракт до лета 2018 года с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «канониров».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал четко понять, что Джон Терри не покинет команду в январе, информирует Sky Sports.

«Кристал Пэлас» подписал контракт с левым защитником «Лестера» Джеффри Шлуппом. Сумма трансфера составила 12,5 миллиона фунтов. Контракт подписан на 4,5 года.

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