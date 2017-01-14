Страсти по нападающему «Челси» Диего Косте и остальной трансферный порох субботы

Диего Коста уедет в Китай?

Самая темная история уикенда как будто сочинялась в одном из пабов. Можно разобраться во всем этом:

Или осудить Диего за предательство:

В субботу же появилась первая сумма зарплаты игрока в Китае – 660 тысяч евро в неделю, меньше, чем предлагали Кейну. Также промелькнуло название клуба – «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вместе с информацией о том, что агент футболиста Жорже Мендеш уже ведет переговоры.

Такой трансфер легко остановит чудовищно крутое шествие «Челси» по чемпионату Англии, что понимают и футболисты. Самые смелые из них уговаривают Косту остаться.

Под вечер появились новые данные: якобы Коста ничего не говорил про переход в Китай, а ссоры с Конте и не было. Пока ничего не ясно, но если Диего все же уедет из «Челси», трансферное окно можно будет закрывать, так как круче этого ничего не придумать.

Дарио Срна отказал «Барселоне»

Полузащитник не покинет «Шахтер» в ближайшее время.

«Я послушал, что говорит сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что это непрофессионально», – приводит слова хорвата Terrikon.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала игроку контракт на полтора года, но с понижением зарплаты. За «Шахтер» капитан сборной Хорватии сыграл 319 матчей и забил 33 гола.

Эшли Янг нужен в Китае

Полузащитник никогда не был самым важным игроком «Манчестер Юнайтед», а в сезоне-2016/17 он сыграл только четыре раза. В 31 год самое время переезжать в Китай, да и «Шаньдун Лунэн» вовсю интересуется. Трансферная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро, а купили Янга в «МЮ» за 18 миллионов у «Астон Виллы». Так что отбить его трансфер с хорошим наваром и облегчить платежную ведомость будет несложно. Варианты с арендой в «Кристал Пэлас», «Бёрнли» и «Вест Бромвич» выглядят далеко не так привлекательно, пишет The Sun.

Брат Марио Балотелли сыграет в Серии D

Энок Балотелли подписал контракт с «Чиливердже Мадзано». Ранее парень гонял за «Брешию». Теперь вы не только знаете, что у Марио есть братан, но и в курсе, где он играет. Не спешите смеяться, ведь футболисту 24 года, и все впереди. Не исключено, что братья Балотелли еще встретятся где-нибудь в «Эмполи» лет через пять.

«Удинезе» купил Ласанью

Клуб из Удине выкупил форварда «Карпи» с кулинарной фамилией. Правда, забирать не стал, оставив запекаться в Серии В и дальше. Игрок съездил, чтобы сфоткаться на базе команды, и отправился обратно, тащить «Карпи» в Серию А, сообщает официальный сайт клуба.

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Арсен Венгер хочет вернуть в «Арсенал» Войцеха Шченсного, что очень не понравится фанатам «Ромы», пишет The Sun.

Daily Mirror рассказала о планах Жорже Мендеша продать Хавьера Эрнандеса в Китай, нули в сумме трансфера еще не сосчитаны.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает 100 миллионов евро, но не за Погба, а в счет трансфера игрока «Торино» Андреа Белотти. Зарплата футболиста составит 15 миллионов в год, пишет Tuttosport.

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«Ювентус» продаст Паоло Дибалу после ЧМ-2018, когда спрос вырастет и клуб сможет получить 200 миллионов, поделилась AS.

Трансферные итоги других дней:

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