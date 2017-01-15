Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья

«Бавария» подписала двух игроков «Хоффенхайма»

26-летний полузащитник Себастьян Руди, чей контракт с «Хоффе» истекал летом 2017 года, достался мюнхенцам бесплатно и заключил контракт до 2020 года, сообщает Bild. Центральный защитник Никлас Зюле, который на пять лет моложе Себа, (подписал контракт до 2022 года), обошелся мюнхенцам в 20 миллионов евро. «Это инвестиции в наше будущее», – заявил исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Оба игрока присоединятся к мюнхенцам по окончании сезона.

Кавани продлит контракт с ПСЖ

В эфире телеканала TF1 уругвайский нападающий подтвердил информацию о грядущем продлении соглашения с парижанами до лета 2020 года. «Продление контракта? Да, это произойдет», – заявил Эдинсон. Зарплата 29-летнего уругвайца вырастет до 10 миллионов евро за сезон. Ранее руководство ПСЖ отказалось от предложения китайского «Тяньцзинь Сунцзян» купить Кавани за 50 миллионов евро. В текущем сезоне Кавани забил 24 мяча в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Луис Адриано летит в Москву

Нападающий «Милана» Луис Адриано успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», утверждает La Gazzetta dello Sport. Подписание контракта ожидается 16 января. До «Милана» бразилец успешно играл в донецком «Шахтере», за который в 266 матчах заколотил 128 голов. Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро за сезон.

Роналдиньо возобновит карьеру

Об этом заявил брат и агент игрока Роберто де Ассиш. Сейчас 36-летний игрок ведет переговоры с одной из команд, участвующих в Кубке Либертадорес, сообщает Goal.com. Последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. Наиболее вероятный вариант – «Насьональ» из Монтевидео.

«Реал» покупает нового Ибрагимовича

Мадридцы согласовали со шведским АИКом трансфер форварда Александера Исака, утверждает Marca. На следующей неделе мадридский клуб подпишет с 17-летним игроком сборной Швеции 5-летний контракт. Однако из-за трансферного запрета со стороны ФИФА «Реал» сможет заявить нападающего только летом. В борьбе за нового Ибрагимовича мадридцы опередили «Баварию», «Ювентус» и «Челси».

Кучук вернулся на Украину

57-летний белорусский специалист Леонид Кучук подписал соглашение с каменской «Сталью», сообщает канал Футбол 1. Детали контракта бывшего тренера «Кубани» и московского «Локомотива» с украинским клубом не разглашаются. Помогать Кучуку в каменском клубе будет Юрий Бакалов, с которым тренер работал еще в киевском «Арсенале».

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На встрече между форвардом «Челси» Диего Костой, тренером команды Антонио Конте и его агентом последний выдвинул требования об увеличении еженедельной зарплаты бразильца до 343 тысяч евро в неделю, утверждает Sky Sports.

19-летний нападающий Федерико Кьеза продлил соглашение с «Фиорентиной», сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт Кьезы с «фиалками» будет действовать до лета 2021 года.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал прекратить спекуляции о трансфере Лионеля Месси в другой клуб в ближайшее время, сообщает Goal.com. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба не контактировал ни с французским «Марселем», ни с бразильским «Коринтиансом», сообщил L'Equipe агент игрока. Скорее всего, 38-летний ивуариец закончит карьеру.

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