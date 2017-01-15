Eurosport

Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья

Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья
Руслан Хрипун

39 мин. назад

День, когда «Реал» объявил, что нашел нового Ибрагимовича.

«Бавария» подписала двух игроков «Хоффенхайма»

26-летний полузащитник Себастьян Руди, чей контракт с «Хоффе» истекал летом 2017 года, достался мюнхенцам бесплатно и заключил контракт до 2020 года, сообщает Bild. Центральный защитник Никлас Зюле, который на пять лет моложе Себа, (подписал контракт до 2022 года), обошелся мюнхенцам в 20 миллионов евро. «Это инвестиции в наше будущее», – заявил исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Оба игрока присоединятся к мюнхенцам по окончании сезона.

Кавани продлит контракт с ПСЖ

В эфире телеканала TF1 уругвайский нападающий подтвердил информацию о грядущем продлении соглашения с парижанами до лета 2020 года. «Продление контракта? Да, это произойдет», – заявил Эдинсон. Зарплата 29-летнего уругвайца вырастет до 10 миллионов евро за сезон. Ранее руководство ПСЖ отказалось от предложения китайского «Тяньцзинь Сунцзян» купить Кавани за 50 миллионов евро. В текущем сезоне Кавани забил 24 мяча в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Луис Адриано летит в Москву

Нападающий «Милана» Луис Адриано успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», утверждает La Gazzetta dello Sport. Подписание контракта ожидается 16 января. До «Милана» бразилец успешно играл в донецком «Шахтере», за который в 266 матчах заколотил 128 голов. Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро за сезон.

Роналдиньо возобновит карьеру

Об этом заявил брат и агент игрока Роберто де Ассиш. Сейчас 36-летний игрок ведет переговоры с одной из команд, участвующих в Кубке Либертадорес, сообщает Goal.com. Последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. Наиболее вероятный вариант – «Насьональ» из Монтевидео.

«Реал» покупает нового Ибрагимовича

Мадридцы согласовали со шведским АИКом трансфер форварда Александера Исака, утверждает Marca. На следующей неделе мадридский клуб подпишет с 17-летним игроком сборной Швеции 5-летний контракт. Однако из-за трансферного запрета со стороны ФИФА «Реал» сможет заявить нападающего только летом. В борьбе за нового Ибрагимовича мадридцы опередили «Баварию», «Ювентус» и «Челси».

Кучук вернулся на Украину

57-летний белорусский специалист Леонид Кучук подписал соглашение с каменской «Сталью», сообщает канал Футбол 1. Детали контракта бывшего тренера «Кубани» и московского «Локомотива» с украинским клубом не разглашаются. Помогать Кучуку в каменском клубе будет Юрий Бакалов, с которым тренер работал еще в киевском «Арсенале».

Кучук

А также:

  • На встрече между форвардом «Челси» Диего Костой, тренером команды Антонио Конте и его агентом последний выдвинул требования об увеличении еженедельной зарплаты бразильца до 343 тысяч евро в неделю, утверждает Sky Sports.
  • 19-летний нападающий Федерико Кьеза продлил соглашение с «Фиорентиной», сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт Кьезы с «фиалками» будет действовать до лета 2021 года.
  • Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал прекратить спекуляции о трансфере Лионеля Месси в другой клуб в ближайшее время, сообщает Goal.com. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.
  • Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба не контактировал ни с французским «Марселем», ни с бразильским «Коринтиансом», сообщил L'Equipe агент игрока. Скорее всего, 38-летний ивуариец закончит карьеру.

Все новости трансферов

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Кайса стартанула первой, упала, встала, попала в мишень 19 раз из 20 и финишировала тоже первой

02:34
Популярные видео
Наглющая оса тщетно пыталась поставить снукер О'Салливану и Ляню
 25 просмотров23 мин
«Коламбус» без Бобровского слишком испугался «Флориды»
 85 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Страсти по нападающему «Челси» Диего Косте и остальной трансферный порох субботы
2
Туран собрался в Китай, Дзадза почти в «Валенсии» и другой трансферный сок пятницы
3
Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья
4
Трансферы воскресенья. Как это было
5
Драка «Реала» и «Барселоны» за Деле Алли и другие трансферные истории дня
6
Эдегор в «Херенвене», «Ювентус» хочет Симеоне и другие трансферные истории дня
7
170 миллионов евро за Гризманна с Саулем и другие истории, распахнувшие трансферное окно
8
«Шанхай СИПГ» дает 150 миллионов за Пьер-Эмерика Обамеянга и еще 15 трансферных фейерверков дня
42 мин. назад
Трансферы воскресенья. Как это было
38 мин. назад
Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья
23 ч. назад
Страсти по нападающему «Челси» Диего Косте и остальной трансферный порох субботы
Вчера в 20:52
Туран собрался в Китай, Дзадза почти в «Валенсии» и другой трансферный сок пятницы
10/01/2017 в 21:39
Эдегор в «Херенвене», «Ювентус» хочет Симеоне и другие трансферные истории дня
08/01/2017 в 20:03
Драка «Реала» и «Барселоны» за Деле Алли и другие трансферные истории дня
04/01/2017 в 20:22
«Шанхай СИПГ» дает 150 миллионов за Пьер-Эмерика Обамеянга и еще 15 трансферных фейерверков дня
03/01/2017 в 12:41
«Марсель» возвращает Пайета, Адриано почти в «Спартаке» и другие трансферные байки понедельника