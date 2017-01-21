«ПСЖ» готовит взрыв в летнее окно и другие трансферные новеллы субботы

Главные трансферы дня

Формально 21 января была заключена только одна значимая сделка. Полузащитник Адриан Лопес, у которого совершенно не идут дела в «Порту», на правах аренды перешел в «Вильярреал». «Желтая субмарина» повторила сделку января 2016 года. Тогда получилось вполне удачно: в 23 матчах Адриан забил 5 мячей.

Еще две важные сделки были заключены вечером в пятницу, и в обоих случаях участвовавшие в трансферах команды не скрывали финансовых подробностей. «Сток Сити» купил у «Вест Брома» Сейдо Берахино за 13,7 миллиона евро. Форвард заключил контракт со «Стоком» на 5,5 лет. А «Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте. «Молотки» заплатили за игрока 9 миллионов евро и подписали с ним контракт по схеме «2,5+1».

Главные слухи дня

Самую мощную историю субботы поставила The Times. Газета утверждает, что летом «ПСЖ» планирует несколько очень громких трансферов. На прицеле у парижан звезда «Тоттенхэма» Деле Алли и Адам Лаллана из «Ливерпуля», который проводит лучший сезон в карьере. Директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт занимается обработкой арабских владельцев клуба, которые должны выделить деньги на трансферы.

Слух помельче: «Интер» готов заплатить «Реалу» за Хамеса Родригеса 80 миллионов евро. Об этом сообщает Tuttosport. Миланский клуб, вроде бы, собирается раскошелиться летом, но вряд ли может позволить себе более одной крупной сделки. А слухи отправляют в «Интер» Серхио Агуэро, Алексиса Санчеса и Фернандо Бернардески из «Фиорентины».

История дня

Главным героем всей недели стал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич. Хорват отказался от предложения «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы были готовы платить Калиничу 12 миллионов евро в год, а «фиалки» могли получить 40 миллионов за трансфер. Впечатлившиеся флорентийцы даже опубликовали новость об этом на официальном сайте.

Странность дня

Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал. Daily Mail выяснила подробности нового соглашения аргентинца. Срок – до 2020 года (предыдущее – до 2019-го), недельная зарплата – 277 тысяч евро.

Цифра дня

«Лион» сообщил, что заплатил «МЮ» за Мемфиса Депая 16 миллионов евро. Еще 9 миллионов манкунианцы могут получить в качестве бонусов.

А еще:

«Ливерпуль» планирует выкупить Джо Харта у «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

Серхио Ромеро отказался от предложения «Боки Хуниорс» и решил остаться в «МЮ».

«Дортмунд» хочет перехватить у «Реала» 17-летнего Александера Исака из АИКа, а у «МЮ» – 19-летнего Каспера Дольберга, который выступает за «Аякс».

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил, что Хесе Родригес уйдет в аренду в «Мидлсбро».

«Зенит» ведет переговоры с агентом защитника «Интера» Андреа Раноккьей.

Джек Уилшер может сменить «Арсенал» на «Милан».

«Барселона» интересуется 16-летним Винисиусом Жуниором из «Фламенго».

«Марсель» готов увеличить предложение по Димитри Пайету до 30 миллионов евро, но «Вест Хэм» хочет 35 миллионов.

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