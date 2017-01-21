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«ПСЖ» готовит взрыв в летнее окно и другие трансферные новеллы субботы

«ПСЖ» готовит взрыв в летнее окно и другие трансферные новеллы субботы
Павел Горбатенков

11 ч. назад

День, когда было мало переходов, но полно слухов.

Главные трансферы дня

Формально 21 января была заключена только одна значимая сделка. Полузащитник Адриан Лопес, у которого совершенно не идут дела в «Порту», на правах аренды перешел в «Вильярреал». «Желтая субмарина» повторила сделку января 2016 года. Тогда получилось вполне удачно: в 23 матчах Адриан забил 5 мячей.

Еще две важные сделки были заключены вечером в пятницу, и в обоих случаях участвовавшие в трансферах команды не скрывали финансовых подробностей. «Сток Сити» купил у «Вест Брома» Сейдо Берахино за 13,7 миллиона евро. Форвард заключил контракт со «Стоком» на 5,5 лет. А «Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте. «Молотки» заплатили за игрока 9 миллионов евро и подписали с ним контракт по схеме «2,5+1».

Главные слухи дня

Самую мощную историю субботы поставила The Times. Газета утверждает, что летом «ПСЖ» планирует несколько очень громких трансферов. На прицеле у парижан звезда «Тоттенхэма» Деле Алли и Адам Лаллана из «Ливерпуля», который проводит лучший сезон в карьере. Директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт занимается обработкой арабских владельцев клуба, которые должны выделить деньги на трансферы.

Слух помельче: «Интер» готов заплатить «Реалу» за Хамеса Родригеса 80 миллионов евро. Об этом сообщает Tuttosport. Миланский клуб, вроде бы, собирается раскошелиться летом, но вряд ли может позволить себе более одной крупной сделки. А слухи отправляют в «Интер» Серхио Агуэро, Алексиса Санчеса и Фернандо Бернардески из «Фиорентины».

История дня

Главным героем всей недели стал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич. Хорват отказался от предложения «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы были готовы платить Калиничу 12 миллионов евро в год, а «фиалки» могли получить 40 миллионов за трансфер. Впечатлившиеся флорентийцы даже опубликовали новость об этом на официальном сайте.

Странность дня

Серхио Агуэро продлил контракт с «Манчестер Сити» год назад, но об этом никто не знал. Daily Mail выяснила подробности нового соглашения аргентинца. Срок – до 2020 года (предыдущее – до 2019-го), недельная зарплата – 277 тысяч евро.

Цифра дня

«Лион» сообщил, что заплатил «МЮ» за Мемфиса Депая 16 миллионов евро. Еще 9 миллионов манкунианцы могут получить в качестве бонусов.

А еще:

  • «Ливерпуль» планирует выкупить Джо Харта у «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
  • Серхио Ромеро отказался от предложения «Боки Хуниорс» и решил остаться в «МЮ».
  • «Дортмунд» хочет перехватить у «Реала» 17-летнего Александера Исака из АИКа, а у «МЮ» – 19-летнего Каспера Дольберга, который выступает за «Аякс».
  • Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил, что Хесе Родригес уйдет в аренду в «Мидлсбро».
  • «Зенит» ведет переговоры с агентом защитника «Интера» Андреа Раноккьей.
  • Джек Уилшер может сменить «Арсенал» на «Милан».
  • «Барселона» интересуется 16-летним Винисиусом Жуниором из «Фламенго».
  • «Марсель» готов увеличить предложение по Димитри Пайету до 30 миллионов евро, но «Вест Хэм» хочет 35 миллионов.

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