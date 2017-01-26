Бранислав Иванович в «Зените», Альваро Мората в АПЛ и другие трансферные прелюдии четверга

Бранислав Иванович перейдет в «Зенит» бесплатно

Слухи подтверждаются – крайний защитник «Челси» уже получил от клуба разрешение на трансфер. Для экономных этой зимой петербуржцев особенно приятно заполучить Ивановича бесплатно. Правда, зарплата 32-летнего защитника удивляет – 5 миллионов евро в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ. В России Бранислав играл за «Локомотив» с 2006-го по 2008-й, а затем всю карьеру провел в Лондоне.

Патриса Эвра представили в «Марселе»

Защитник едва не вернулся в АПЛ, но комиссар Жибер и Эмильен сняли Эвра с корабля на полпути в Англию. Теперь 35-летний левый защитник будет получать 3 миллиона евро в год от «Марселя». Контракт подписан до лета 2017 года. Патрис и номер уже выбрал – 21-й.

Невен Суботич реанимирует карьеру в «Кёльне»

У защитника совсем не складывается сезон-2016/17, поэтому «Боруссии» он не особо нужен. Долгое восстановление после череды травм и 6 матчей в первом круге – самое время найти новый стимул. Суботич ушел лишь в аренду – Томас Тухель явно верит в игрока и тому есть, что доказывать.

Суботич не выглядит расстроенным, даже записал обращение к фанатам.

«Реал» хочет за Морату 60 миллионов, а «Чесли» готов меняться

Мадридцы могут продать Альваро в «Арсенал», который сделал запрос по форварду. Цена вопроса – 60 миллионов евро. Интересно, что Мората плотно завязан еще в одной авантюре Переса: «Челси» готов обменять форварда на Тибо Курута, пишет Sun Sport.

Откладывать бартер на лето команды не собираются, лондонцы уже подыскали замену – Гордона из «Селтика». Вот только первое предложение шотландцы отклонили, потому что хотят больше 4 миллионов евро.

«ПСЖ» представил Гонсалу Гуэдеша

Вчерашний медосмотр игрока не прошел даром, парижане официально представили футболиста из «Бенфики».

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, в Париже Гонсалу пробудет до 30 июня 2021 года.

Хави остается в Катаре

37-летний полузащитник продлил действующий контракт с «Аль-Садом» до лета 2018 года. С 2015 года Хави сыграл за клуб 37 матчей и забил 9 голов.

А еще:

Новым тренером «Палермо» официально стал Диего Лопес, который раньше руководил «Кальяри» и «Болоньей». Он четвертый коуч клуба в сезоне.

Одион Игало собрался в Китай, но пока не решил, куда именно, хотя «Хэбэй Чайна Форчун» проявляет конкретный интерес.

Эбуэ Куасси перешел из «Краснодара» в «Селтик» за 4 миллиона евро.

ФИФА отклонила требования «Рубина» по трансферу игрока «Ростова» Сердара Азмуна, пишет Legal Sport. Контракт был расторгнут по всем правилам, нарушений не выявлено.

«Амкар» представил новичка: Самуэля Это’О. На самом деле нет, это просто шутка.

«Челси» планирует летом купить Артуро Видаля, приготовив под это дело 66 миллионов евро, пишет El Mercurio.

Другие трансферные итоги:

«Челси» с «МЮ» хотят Гарета Бэйла и другой трансферный смог среды

Китайцы хотят Патриса Эвра, Дани Алвеса, русских мужичков и другие трансферные шкварки понедельника

Все главные тексты у вас в телеграме