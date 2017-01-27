Марко Ройс вместо Алексиса Санчеса, М'Байе Ньянг в «Уотфорде» и еще трансферный шквал пятницы

Ньянг перешел из «Милана» в «Уотфорд»

Талантливый нападающий «Милана» М′Байе Ньянг очень хорош: культура паса, дриблинг, удар, но ровно до того момента, пока не нужно отправлять мяч в ворота – иногда 22-летний француз мажет с метра. Ловить вдохновение миланцы отправили нападающего в аренду до конца сезона в «Уотфорд», который заплатит за это удовольствие 750 тысяч евро, сообщает ESPN. В этом сезоне Ньянг провел 18 матчей в Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса.

Венгер заменит Санчеса Ройсом

В случае ухода Алексиса Санчеса, «Арсенал» попытается выкупить у дортмундской «Боруссии» Ройса. По утверждению Sportsmole, лондонцы готовы предложить «Боруссии» 52 млн евро, а самому игроку платить 6,8 млн евро в год.

«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»

Конец сезона 26-летний полузащитник Клеман Гренье проведет в римской команде. Воспитанник «Лиона» получил в «Роме» седьмой номер, сообщает твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио. У «волков» есть право выкупа игрока за 3,5 млн евро.

«Эвертон» подпишет игрока с темным прошлым

Мерсисайдцы предложили годичное соглашение 24-летнему полузащитнику Жозе Бакстеру, выступавшему за «Эвертон» c 2008 по 2012 год. В октябре 2009 года Бакстер был арестован по подозрению в хранении марихуаны с целью сбыта и в хранении фальшивых денег. Впоследствии Жозе был освобожден без предъявления обвинений и вернулся в футбол. В феврале 2016-го его еще раз поймали – выступавший за «Шеффилд Юнайтед» употреблял кокаин. Годичная дисквалификация Бакстера истекает в следующем месяце, а «Эвертон» даст парню третий шанс, пишет Sky Sports.

«Дармштадт» разорвал контракт с игроком из-за его помощи террористам

Полузащитник Анис Бен-Хатира подозревается в связи с радикальными исламистскими группировками салафитов, что стало поводом для разрыва контракта, сообщает BBC. Бен-Хатира оказывал финансовую помощь организации Ansaar International, которая занимается благотворительными проектами на территории Сирии, Сомали, Афганистана и Палестины. Деятельность организации осуждалась представителями федеральной службы защиты конституции земель Гессена, считающими, что компания может оказывать поддержку террористам. Предполагается, что в скором времени Ansaar будет запрещена на территории Германии.

А еще:

20-летний хорватский атакующий полузащитник Ален Халилович, не прижившийся в «Барселоне», хихонском «Спортинге» и «Гамбурге», ближайшие полтора года проведет в «Лас-Пальмасе». За аренду испанцы заплатят «Гамбургу» 1 миллион евро с опцией выкупа за 4 миллиона.

Китайский «Тяньцзинь Сунцзян» намерен утроить зарплату нападающего «Вильярреала» Алешандре Пато – с 2 миллионов евро до 6. Трансфер нападающего китайцы намерены провернуть в течение ближайших двух дней, утверждает Marca.

«Оренбург» подписал нападающего «Виктории» из Пльзеня Михала Дюриша за 600 тысяч евро, информирует . За «Викторию» Дюриш играл с 2010 года и в 211 матчах забил 51 гол, сообщает официальный сайт «Оренбурга». В сборной Словакии он дебютировал в 2012 году, провел 34 матча и забил четыре мяча. Дюриш играл на Евро-2016, в том числе в матче против сборной России.

Дефицит хороших нападающий в московском «Локомотиве» планируют решить с посредством приобретения бывшего форварда «Шальке» и ПСВ Джефферсона Фарфана. В ближайшее время 32-летний перуанец пройдет медосмотр в московском клубе, после чего о переходе будет объявлено официально, пишет перуанская La Republica. Последним клубом нападающего была арабская «Аль-Джазира», которую он покинул в ноябре прошлого года.

Владельцы «Саутгемптона» отклонили предложение китайской компании Lander Sports Development о продаже клуба за 170 миллионов евро, пишет The Times. В данный момент среди клубов АПЛ только «Вест Бромвич» принадлежит китайцам.

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Монако» Ласины Траоре, который на правах аренды выступает за ЦСКА, подчеркнул, что информация о переходе форварда в «Бешикташ» не соответствует действительности, пишет «СЭ».

Разорвавший контракт с «Анжи» Эбисилио перешел в кипрский АПОЭЛ, утверждает «Спорт-Экспресс». Как сообщает пресс-служба АПОЭЛ, с 25-летним бразильцем подписан контракт до 2019 года. За махачкалинцев Эбисилио в этом сезоне сыграл в 14 матчах, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Ранее в АПОЭЛ перебрался защитник Седрик Ямбере, который в первой половине сезона выступал за «Анжи».

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