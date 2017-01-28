«Ювентус» поохотится за Пасторе, Видаль захотел в «Челси» и другие трансферные серенады субботы

Артуро Видаль мечтает о «Челси»

Для того, чтобы перейти к «синим» чилиец даже начал в ускоренном темпе учить английский язык. По данным El Mercurio, «Челси» рассчитывает выкупить полузащитника у «Баварии» за 66 миллионов евро, но произойдет это не раньше лета.

Будущее Марсьяля под вопросом

Sky Sports сообщает, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью недоволен игрой Антони. Ранее сообщалось, что «Севилья» хотела арнедовать форварда, но «Юнайтед» отказал испанскому клубу. Не исключено, что по окончании сезона ситуация изменится, и футболист покинет «Олд Траффорд».

«Ювентус» планирует массовые закупки

Football Italia сообщает, что туринцы готовы выложить 40 миллионов евро за полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо.

По информации Sky Sports, «бьянконери» интересуются полузащитником «Вольфсбурга» Луисом Густаво. Речь идет об аренде за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 15 миллионов.

Еще один вариант для «Юве» – полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе. Gazzetta dello Sport сообщает, что парижане готовы расстаться с аргентинцем после трансферов Дракслера и Гуэдеша.

Наконец, туринцы планируют купить у «Боки Хуниорс» форварда Родриго Бетанкура, а у «Шальке» – защитника Сеада Колашинаца, которым также интересуется «Челси».

«Вест Хэм» и «Марсель» близки к соглашению по Пайету

«Молотки» изначально требовали за игрока 35 миллионов евро, но «Марсель» начал издалека. Три оффера французов «Вест Хэм» отверг, но готов принять четвертое, тем более, что отпустить Димитри попросил коуч лондонцев Славен Билич. Пайет обойдется «Марселю» в 32 миллиона евро.

Эшли Янг остается в «МЮ»

Янг не покинет клуб зимой, сообщает Manchester Evening News. По информации источника, вето на трансфер наложил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. На Янга претендовали «Вест Бромвич», «Суонси», «Эвертон», «Уотфорд», а еще китайские клубы.

Мората хочет уйти из «Реала»

AS утверждает, что нападающий будет просить о трансфере, если клуб не покинет главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. В услугах Альваро заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ювентус».

«Рома» подписала Клемана Гренье

О сделке еще не объявлено официально, но трансфер оформлен на 99 процентов. Полузащитник «Лиона» уже прошел медобследование и попрощался с болельщиками французского клуба.

Официальные сделки

Форвард «Шахтера» Филипп Будковский продлил контракт с клубом на 3,5 года.

Защитник Джозеф Гомес подписал новый контракт с «Ливерпулем». Соглашение рассчитано на 5 лет.

«Аталанта» подтвердила аренду 21-летнего полузащитника «Бенфики» Брайана Кристанте. Итальянцы по окончании сезона могут выкупить игрока за 4 миллиона евро.

Полузащитник «Халла» Роберт Снодграсс официально стал игроком «Вест Хэма». Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

Нападающий «Хоффенхайма» Эдуардо Варгас перешел в мексиканский «Тигрес» за 6 миллионов евро.

«Севилья» подтвердила переход полузащитника Вальтера Монтойи. Футболист до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Росарио Централь».

«КПР» объявил о трансфере полузащитника «МЮ» Шона Госса. С игроком заключен контракт сроком на 3,5 года.

«Краснодар» объявил о переходе защитника Романа Шишкина. Кубанский клуб арендовал футболиста у «Локомотива» до окончания сезона.

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