Хесе вернется в Примеру, Иванович летит в Санкт-Петербург и другая трансферная лава понедельника

«Вильярреал» отправил Пато на заработки

Globo Esporte пишет, что трансфер Пато в Китай – решенный вопрос. Контракт бразильца с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» будет рассчитан на 3 года, а «Вильярреал» заработает 18 млн евро.

«Желтая субмарина» быстро обозначила цель на замену. По информации AS, «желтой субмарине» интересен Азмун, а сделку испанцы планируют закрыть уже зимой. Детали возможного трансфера не сообщаются.

Иванович может заказывать экскурсию по Невскому

Daily Mail и Sky Sports пишут, что уже в понедельник Иванович отправится в Питер на подписание контракта с «Зенитом». Сделка будет закрыта в ближайшие 2 дня.

Правда, зарплата Ивановича может быть сильно преувеличена. «5 миллионов оклада в год, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2,5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 млн евро», – сказал отец инсайда Нобель Арустамян.

Ранее в гонке за Бранислава отвалился «ВБА», который хотел арендовать серба. 32-летний футболист достанется «Зениту» бесплатно.

Президент «Наполи» выбесил «Саутгемптон» и «Марсель»

Аурелио де Лаурентис зажигает. «Наполи» и «Саутгемптон» вроде договорились о трансфере Габбьядини, но шизанутый босс итальянского клуба в последний момент заблокировал сделку. Причина – ничья с «Палермо», сообщает Corriero dello Sport.

Танкреди Пальмери сначала написал, что «Саутгемптон» поставил «Наполи» дедлайн – день понедельника. Но потом согласился потерпеть до 31 января. Главное, что не до 32-го.

Отказ получил и «Марсель».

«Ювентус» может спасти Пасторе

«Ювентус» опять вернулся к варианту с Хавьером, на которого обращают внимание каждое трансферное окно. По информации France Football, аргентинец не против уйти из «ПСЖ» летом из-за сложных отношений с Эмери. Сумма возможной сделки не разглашается.

Правда, позже агент футболиста заявил о нежелании Пасторе покидать Париж.

«Лас-Пальмас» арендовал Хесе

Все решил президент испанского клуба Мигель Анхель Рамирес: «У нас есть договоренность с «ПСЖ».

Аренда экс-форварда «Реала» будет рассчитана до лета 2017-го.

ПСВ установил ценник за Проппера

Боссы ПСВ прокомментировали интерес «Зенита» к полузащитнику.

«Мы готовы к переговорам, если они предложат 20-25 млн евро», – сказал Voetbalzone технический директор ПСВ Марсель Брандс.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил ПСВ 14 млн евро, но услышал уверенный отказ. Филипп Коку не собирается отпускать Проппера, несмотря на насыщенную полузащиту.

Официально:

Браунинг из «Эвертона» продлил контракт с «ирисками» на 2,5 года и сразу отправился в аренду в «Престон».

«Генк» подписал вратаря «Валенсии» Мэтью Райана в аренду до конца сезона.

Вальтер Монтойя прибыл на медосмотр в «Севилью». Андалусийский клуб объявил о договоренности с клубом «Росарио».

Матиас Сильвестре продлил контракт с «Сампдорией» до 2019 года. Предыдущее соглашение с 32-летним футболистом истекало этим летом.

«Гамбург» подтвердил трансфер Уоласа из «Гремио». Ранее сообщалось, что за 21-летнего бразильца немцы заплатят 10 млн евро.

Экс-защитник «Милана» Огучи Оньеву подписал контракт с «Филадельфией». 34-летний футболист уже год не играл в футбол, покинув «Чарльтон» в 2015-м.

Ашкан Дежага вернулся в «Вольфсбург». Последние два сезона парень провель в «Аль-Араби» и уже заработал на пенсию. Дежага перешел в «Вольфсбург» на правах свободного агента, а его соглашение рассчитано до конца сезона.

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