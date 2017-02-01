Бранислав Иванович не подписал контракт с «Зенитом» и еще 14 эпизодов дедлайна трансферного окна

10 совершенных трансферов последнего дня

«Саутгемптон» согласовал переход Маноло Габбиадини из «Наполи». Договор на 4,5 года привяжет атакующего игрока сборной Италии, Де Лаурентис получит за футболиста около 19,8 млн евро.

Алешандре Пато официально покинул «Вильярреал» и стал футболистом «Тяньцзиня». На борту «субмарины» бразилец забил 6 мячей, бюджету испанского клуба он принес 18 миллионов евро.

Сальваторе Сиригу остается в Испании, но покидает «Севилью». Новый клуб итальянского голкипера – «Осасуна». В прошлом сезоне он смотрел со скамейки на полуфинал Лиги чемпионов, в этом увидит зону вылета Примеры.

Хесе Родригес официально представлен в качестве игрока «Лас-Пальмас». Он даже взял себе козырный 10-й номер и выжал из клуба Набиля Эль Жара (боссы расторгли соглашение с возрастным марокканцем).

Полузащитник сборной Чили Фабиан Орельяна официально перешел из «Сельты» в «Валенсию». Пока в аренду, но если «летучим мышам» понравится возрастной вингер, то Орельяну ждет полноценный контракт еще на два сезона.

«Байер» объявил о трансфере полузащитника «Генка» Леона Бэйли. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 11 миллионов евро, а вместе с бонусами сумма может вырасти до 15 миллионов.

Лукас Силва из мадридского «Реала» продолжит карьеру в «Крузейро». Аренда в бразильском клубе завершится 30 июня 2018 года.

Одион Игало официально перешел из «Уотфорда» в какой-то китайский клуб. Это тот самый парень, что год назад уверял: «Китайцы предложили мне 551 тысячу евро в неделю. Все детство в Нигерии я смотрел Премьер-лигу, мечтая однажды оказаться в ней. Я не мог продать мечту». Прошло 12 месяцев, изменились только цифры в чековой книжке. Мечты тоже продаются.

Ласина Траоре окончательно покинул ЦСКА. Ивуариец присоединился к хихонскому «Спортингу» и проведет в Испании остаток сезона.

«Зенит» временно избавился от сербского защитника. Вукашин Йованович кис в дубле, а сейчас поиграет в аренде без права выкупа в «Бордо».

5 трансферных эпизодов, которые еще не закончены

Иванович почти в «Зените»

В 16:00 Бранислав Иванович прибыл в Петербург для переговоров с «Зенитом», но не ответил ни на один вопрос о будущем клубе. Позже Sky Sports сообщил, что серб согласовал с условия контракта – 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Боссы питерской команды заперли игрока в больнице и не объявляли ничего. Ближе к полуночи в какой-то балканской группе на фейсбуке появилось фото – Бано в футболке «Зенита».

Твиттер петербургского клуба потроллил всех, запостив с текстом «Публикуем очень важную новость» унылую историю со сборов. Интересно, дозаявку на Лигу Европы не пропустили?

Дембеле отказал «Челси»

«Челси» заинтересован в форварде «Селтика» Муссе Дембеле, сообщает Sky Sports. Как сообщает источник, шотландцы не были готовы отпустить игрока менее чем за 47 миллионов евро.

Он прилетал в Лондон на обследование колена, но сейчас летит обратно в Глазго. «Селтик» не хотел продавать форварда и не испытывал давления, чтобы сделать это. Если только шотландцы не получили бы астрономическое предложение, то еще могли передумать. А после того как Мусса вернулся в Шотландию, он запостил в твиттер картинку с Леонардо ди Каприо из «Волка с Уолл-Стрит». Как раз в этом моменте Лео говорил: «Я не ухожу». Победа в конкурсе на лучшее опровержение трансферных слухов.

Обамеянг готовится к трансферу в «Реал»

Пьер-Эмерик Обамеянг сгонял на интервью на Radio RMC и заявил следующее: «Если я хочу перейти на следующий уровень, то нужно уходить из «Боруссии» летом. Мы должны ознакомиться с предложениями и моим местом в команде. Мадридский «Реал» все еще остается мечтой, но вокруг моего возможного перехода туда слишком много шума».

Зозуля чуть не уехал из Испании из-за политики

«Райо Вальекано» и «Бетис» долго обсуждали трансфер Романа Зозули в клуб из пригорода Мадрида, но потом фанаты «Райо» узнали об этом и запротестовали против украинца, который поддерживает ультра-правых. Marca уже написала, что Зозули не будет в «Райо», но за 15 минут до дедлайна игрок «Бетиса» переехал в маленький клуб под Мадридом.

«Локомотив» оформляет трансфер Колкера

«Наш новый игрок прошел медосмотр, но контракт с ним не подписан и будет подписан, скорее всего, послезавтра. Это будет центральный защитник», – президент «Локомотива» Илья Геркус в телеэфире не раскололся, но, кажется, понятно, что это будет Стивен Колкер из «КПР». С 25-летним англичанином договорились: британские медиа уже раскопали, что для Колкера подготовили арендное соглашение на полгода, а за игру в РФПЛ футболист получит больше миллиона евро зарплаты.

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