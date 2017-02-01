Особое мнение. Нужно ли зимнее трансферное окно или нет

Период дозаявок в январе необходим

Зимнее трансферное окно – необходимый пит-стоп, без которого европейский футбол заглохнет во второй половине сезона. В январе команды точечно подбирают футболистов на проблемные позиции. Травмы, неоправданные ожидания или смена тактики – кровоточащие раны требуют срочного лечения, чтобы шоу продолжалось.

Смена тренера в первой половине сезона – нормальное явление. «Палермо» в 2016-м успел уволить трех коучей, например. Подстраивая игру под себя, менеджеры покупают новых игроков, усиливают команды, возвращают их в норму. Болельщикам не нужен футбол на истощение, от каждого матча они ждут самодостаточного экшена, а от сезона – борьбы до последнего тура. Неужели скучно наблюдать, как «Зенит» и «Спартак» прокачивают составы перед финальным забегом РФПЛ?

Футболисты куда менее охотно переезжают зимой, но делают это из необходимости. Есть несколько причин, оправдывающих январскую смену команды:

Желание игрока чаще выходить на поле.

Способ привлечь внимание блестящей игрой в клубе поскромнее.

Возможность попасть в еврокубки.

Второй шанс уйти после провала летних переговоров.

Зимние трансферы могут зажечь лучшее приключение жизни, либо резко подкинуть через несколько этажей карьеры. Андрей Аршавин перешел в «Арсенал», Эдин Джеко переехал в «Манчестер Сити», Кевин де Брёйне спасся в «Вольфсбурге», Саломон Рондон вышел на евроуровень в «Зените».

Зимнее трансферное окно обвиняют в финансовой несостоятельности, по сумме трансферных сделок оно сильно уступает летнему. Для АЛП разница по расходам в сезоне-2016/17 шестикратная: 232 миллиона евро против 1,37 миллиарда. А все потому, что выступает ограничителем – элементом, сдерживающим раздувание трансферного пузыря. Клубы максимально сбивают цены в августе, зная, что в крайнем случае купят игрока зимой. Продавцы же понимают: футбол переменчив, тот же Димитри Пайет в январе 2017-го далеко не так привлекателен, как в августе 2016-го. Остается либо терпеть до последнего, либо снижать цены. Дополнительный акт переговоров всегда идет на пользу бизнесу.

Тем более, зимние покупки часто выгоднее летних. Команды выбирают из короткого списка, который ограничен еврокубковыми правилами, желанием сохранить состав на сезон и необходимостью точечного усиления. Популярна и аренда на остаток сезона, максимально эффективный способ заткнуть дыру на поле, а также протестировать игрока перед окончательной покупкой.

Командам финансово выгодно иметь два трансферных окна. Если закупаться только летом, придется грести кучу футболистов и выдавать им всем места на поле, при этом не зная, как они раскроются. Каждый крупный трансфер вызывает всплеск фанатского интереса, что отражается на продажах мерча и билетов, социальных сетях. Куда выгоднее разбивать эти всплески, пожиная прибыль весь год, а не ожидать кучи денег осенью. Ведь крупный игрок может и провалиться, фанаты отвернутся уже к декабрю, времени ждать лета не будет. Даже небольшой трансфер на фоне скупого зимнего окна привлекает внимание и добровольно отказываться от такой возможности глупо.

Зимой клубы также зарабатывают на будущее, ведь деньги от трансферов перечисляются не сразу, и после летней продажи можно не успеть купить нужного героя в тот же момент. А подчистив зарплатную ведомость зимой, клуб спокойно ждет лета, нацеливаясь на новичков – за полгода зарплаты Кокорина реально накопить денег на новый трансфер.

Не забывайте и о лигах, в которых зимнее окно – основное. Китай, MLS, Бразилия и северные чемпионаты придется переводить на систему осень-весна. В южном полушарии есть проблема с климатом, где-то сезоны дождей мешают, а на севере зима регулярно превращает поля в площадки для бенди.

Зимнее трансферное окно проигрывает летнему по цифрам и ажиотажу, но оно необходимо. Как 20 клубов в АПЛ вместо шести лучших – чтобы ограничивать запросы, давать вторые шансы, повышать вариативность и реанимировать интригу.

Период дозаявок в январе – бесполезность

Играя в FIFA в режиме карьеры целый сезон 40-50 одинаковых игр одними и теми же футболистами, сходишь с ума. Периоды дозаявок – спасение: во-первых, появляется дополнительная увлекательная опция – переговоры с клубами,игроками и формирование более мощного состава; во-вторых, на основе существующего ростера ты можешь создать новую команду, и играть ей интереснее, чем предыдущей. До тех пор, пока и она не надоест.

Любителей трансферов, которые предполагают возможные варианты усиления, полно. Они следят за слухами и пишут в комментариях, кого бы надо докупить их любимому «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Сити», чтобы точно стать непобедимыми. Они сидят в трансферных онлайнах и жрут уток килограммами.

Мы все верим, что трансферные окна – это развлечение, это полезно и лайфхак. Пха!

Безусловно, трансферное окно необходимо. Летнее, межсезонное. Футболисты должны искать и находить новые клубы, клубы должны искать и находить новых игроков, чтобы заменить слабых, компенсировать травмированных и завершивших карьеру или тупо заработать. Летнее окно – залог успешного сезона или, наоборот, причина провального. Оно – ключевой эпизод еще не начавшегося или только начавшегося чемпионата. Но зимний период дозаявок – это абсолютно ненужная вещь, от которой нужно отказаться.

Во-первых, топ-клубы реально очень редко усиляются зимой по нескольким причинам. Клубы-аутсайдеры боятся отпускать сильных игроков, потому что надо спасать сезон, клубы, которые метят в зону еврокубков, будут удерживать лидеров до последнего. Неймар никогда не перейдет в «ПСЖ» зимой, потому что у него 46 хромосом.

Во-вторых, если клуб подошел к зимнему периоду дозаявок в состоянии «срочно требуется усиление», это значит лишь то, что менеджмент команды – один большой косяк. Если команда полсезона играет в предкоматозном состоянии, потому что жестко не хватает парочки центральных защитников или нет крепкого нападающего, разве январские трансферы спасут год, клуб или хотя бы души его руководителей?

В-третьих, массовая трансферная закупка зимой – авантюра. Знакомство с коллективом, построение отношений, наработка игровых связей, акклиматизация в новом городе – все это требует времени. Везение, если новичок зажжет в первых трех-четырех турах. А если приобретений несколько?

Безусловно, случаются форс-мажоры, например, когда два из трех киперов команды получили травмы или дисквалификации. Есть решение: в Англии до 2016 года действовало правило, при котором можно арендовать голкипера на кратковременный срок в случае травм нескольких заявленных на турнир. Ликвидация зимнего трансферного окна и разрешение арендовать футболистов до конца сезона в любое время года – лайфхак.

Командам не придется отбрыкиваться от предложений из Китая в январе, а Китаю – привыкать к тому, что перед началом сезона нельзя будет купить примерно никого (кроме свободных агентов) или переходить на систему «осень-весна». Преданные парни типа Димитри Пайета не будут кидать клубы по ходу сезона и подставлять тренера. Таблоиды успокоятся, люди не будут тратить эмоции, силы и даже время на слухи, высосанные из пальца. Утопия.

Нужно ли зимнее трансферное окно? Опрос 81 голосов Да Нет Нужно ли зимнее трансферное окно? Да Да Нет Нет 81 голосов Нужно ли зимнее трансферное окно? Да Да Нет Нет 81 голосов poll Нужно ли зимнее трансферное окно? Да Да Нет Нет 81 голосов poll Нужно ли зимнее трансферное окно? Да Да Нет Нет 81 голосов Нужно ли зимнее трансферное окно? Да Да Нет Нет 81 голосов

Все новости трансферов

Самый спортивный канал в телеграме