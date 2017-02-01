AFP

Примера потратила на трансферы в зимнее окно меньше РФПЛ и первого китайского дивизиона

Примера потратила на трансферы в зимнее окно меньше РФПЛ и первого китайского дивизиона
Eurosport

1 час назад

Испанские клубы проспали застолье.

20 команд чемпионата Испании потратили в зимний период скромные 23 млн евро. На втором месте по затратам китайская Суперлига (219 млн), третья – Серия А (153 млн). РФПЛ спустила 28,5 миллионов и стала девятой. Примера заняла только 13-е место (23 млн), уступив первому китайскому дивизону (23,6 млн).

Благодаря «Челси» и «Манчестер Юнайтед» английская Премьер-лига впервые потратила меньше, чем продала, сообщил Independent.

  • «Барселона», «Реал» и «Атлетико» в зимнее окно не купили ни одного игрока.

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