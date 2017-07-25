Ренату Саншиш просится в «Милан» и еще трансферное снотворное вторника

Топ-3 трансфера дня

1. Виктор Ибарбо из «Кальяри» в «Саган Тосу»

Цена: 500 тысяч

Раньше Ибарбо боялась почти вся Серия А. Сейчас у парня все плохо. Он бездарно отгонял полгода в «Саган Тосу», но японцы все равно выкупили его у «Кальяри». Форвард, который ранее оценивался почти в 9 млн евро, ушел всего за 500 тысяч.

2. Жордан Верету из «Астон Виллы» в «Фиорентину»

Цена: 7 млн

Футболист уже прошел медосмотр в новом клубе. Контракт рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составила 7 млн. Минувший сезон Верету провел в аренде в «Сент-Этьенне».

3. Тьяго Майя из «Сантоса» в «Лилль»

Цена: 14 млн

20-летний бразилец подписал с французами пятилетний контракт. Клубы не разглашают сумму трансфера, но, по информации L'Equipe, она составила 14 миллионов евро.

Зимой Тьяго интересовался «Зенит».

Топ-5 слухов

1. Костас Манолас из «Ромы» в «Ювентус»

Вероятность трансфера: 80/100

Манолас был в шаге от РФПЛ, но в последний момент сделка с «Зенитом» сорвалась. В «Роме» грек, похоже, не задержится. По информации Sky Sport Italia, Костас договорился о контракте с «Юве», который по-прежнему в поисках замены Бонуччи.

Туринцам осталось согласовать трансфер с «Ромой». Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

2. Ренату Саншиш из «Баварии» в «Милан»

Вероятность трансфера: 70/100

Португальцу надоела мюнхенская скамейка.

«Думаю, шансов закрепиться в составе «Милана» у меня больше, чем в «Баварии». Это интересный вариант. Если появится такая возможность, и клубы договорятся, я бы хотел обсудить переход в «Милан», – сказал Саншиш Football Italia.

По информации Record, «Милан» планирует арендовать Саншиша с возможностью выкупа за 40 миллионов евро.

3. Эрик Ламела из «Тоттенхэма» в «Интер»

Вероятность трансфера: 50/100

Ламела близок к возвращению в Серию А. Эрик из-за травмы пропустил большую часть сезона-2016/17 и выпал из основной обоймы «шпор».

По информации Marca, «Тоттенхэм» готов отпустить Ламелу, но «Интер» должен увеличить предложение. Сейчас оно составляет 15 млн евро.

4. Джаннелли Имбула из «Стока» в «Монако»

Вероятность трансфера: 30/100

«Монако» не только продает: французам интересен Имбула, который провалился в Англии. «Монако» хочет арендовать игрока на год, а потом выкупить за 14 млн евро. talkSPORT не уверен, что получится: «Ницца» и «Галатасарай» получили отказ за такие же условия.

5. Килиан Мбаппе из «Монако» в «Сити»

Вероятность трансфера: 10/100

Daily Record уверен, что «горожане» вмешались в борьбу за Мбаппе и готовы отправить французам требуемые 180 млн евро. Ранее сообщалось, что эту сумму заплатит «Реал».

Еще трансферные сделки вторника

Жонас Мартин сменил «Бетис» на «Страсбург», а 1,5 млн евро сменили «Страсбург» на «Бетис».

Пабло отправился в «Коринтианс», а «Бордо» получил за это 3 млн евро.

Диогу Жота теперь будет бегать за «Вулверхэмптон». «Волки» оформили аренду у «Атлетико».

Федерико Барба теперь не в «Эмполи». Он в «Хихоне» – сумма сделки составила 2 млн.

Гастон Силва перешел из «Торино» в «Пумас» за 1,7 млн.

Фил Бардсли перешел из «Стока» в «Бёрнли». Сумма трансфера составила 1,7 млн евро, а контракт с 32-летним футболистом рассчитан на 2 года.

Исайя Браун продлил контракт с «Челси» до 2021 года и сразу ушел в аренду: ближайший сезон форвард проведет в «Брайтоне».

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