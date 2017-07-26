RAC1: «Барселона» договорилась с Фелипе Коутиньо

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, пишет RAC1. По информации издания, теперь руководству каталонского клуба осталось договориться с о трансфере с «красными».

Ранее Sky Sports писал о требовании мерсисайдцев за Коутиньо не менее 100 миллионов евро. Пока не понятно, как вероятный переход бразильца в «Барселону» скажется на судьбе Неймара, который весной убеждал соотечественника перейти в каталонский клуб.

Последнее предложение «Барселоны» составило 89 миллионов евро.

* Бразилец выступает за английский клуб с 2012 года. За это время он провел во всех турнирах 182 матча и забил 42 мяча.

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