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RAC1: «Барселона» договорилась с Фелипе Коутиньо

RAC1: «Барселона» договорилась с Коутиньо
Eurosport

Вчера в 08:20Обновлено 8 ч. назад

Плеймейкер все ближе к Месси и Суаресу.

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, пишет RAC1. По информации издания, теперь руководству каталонского клуба осталось договориться с о трансфере с «красными».

Ранее Sky Sports писал о требовании мерсисайдцев за Коутиньо не менее 100 миллионов евро. Пока не понятно, как вероятный переход бразильца в «Барселону» скажется на судьбе Неймара, который весной убеждал соотечественника перейти в каталонский клуб.

  • Последнее предложение «Барселоны» составило 89 миллионов евро.
  • * Бразилец выступает за английский клуб с 2012 года. За это время он провел во всех турнирах 182 матча и забил 42 мяча.

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