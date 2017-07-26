На пресс-конференции «ПСЖ» журналистам запретили задавать вопросы о Неймаре

«ПСЖ» провел пресс-конференцию, в которой приняли участие главный тренер команды Унаи Эмери и форвард Эдинсон Кавани. Перед началом пресс-конференции было объявлено о запрете вопросов по поводу возможного перехода в парижский клуб нападающего «Барселоны» Неймара.

На пресс-конференции Эмери рассказал о ходе предсезонной подготовки и предстоящих матчах с «Ювентусом» (в рамках International Champions Cup) и с «Монако» (Суперкубок Франции).

По информации журналиста Sky Sports Каве Сольхеколя, суммарная стоимость трансфера бразильца в Париж может составить 392,2 миллиона евро.

218,4 миллиона «ПСЖ» заплатит за трансфер, и еще 173,8 – в качестве оклада Немара. Бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме