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На пресс-конференции «ПСЖ» журналистам запретили задавать вопросы о Неймаре

На пресс-конференции «ПСЖ» журналистам запретили задавать вопросы о Неймаре
Eurosport

Вчера в 08:49Обновлено 8 ч. назад

Суммарно трансфер бразильца может обойтись парижанам почти в 400 миллионов евро.

«ПСЖ» провел пресс-конференцию, в которой приняли участие главный тренер команды Унаи Эмери и форвард Эдинсон Кавани. Перед началом пресс-конференции было объявлено о запрете вопросов по поводу возможного перехода в парижский клуб нападающего «Барселоны» Неймара.

На пресс-конференции Эмери рассказал о ходе предсезонной подготовки и предстоящих матчах с «Ювентусом» (в рамках International Champions Cup) и с «Монако» (Суперкубок Франции).

  • По информации журналиста Sky Sports Каве Сольхеколя, суммарная стоимость трансфера бразильца в Париж может составить 392,2 миллиона евро.
  • 218,4 миллиона «ПСЖ» заплатит за трансфер, и еще 173,8 – в качестве оклада Немара. Бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

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