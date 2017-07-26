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«Реал» выручил от продажи игроков академии 142,8 миллиона евро за последние 5 лет

«Реал» выручил от продажи игроков академии 142,8 миллиона евро за последние 5 лет
Eurosport

Вчера в 09:15Обновлено 8 ч. назад

Одной только суммы от продажи Альваро Мораты хватит на 3 года работы академии.

По информации AS, благодаря клубной академии мадридский клуб заработал 142,8 миллиона евро на 12 трансферах. Самым дорогим стал недавний переход форварда Альваро Мораты в «Челси» за 80 миллионов евро. По информации других источников, сумма трансфера составила 65 миллионов евро.

Молодежная система «Реала» работает не только на продажу. Перед началом сезона-2017/18 в обойме команды Зидана семь воспитанников академии: Касилья, Рубен Яньес, Карвахаль, Начо, Льоренте, Васкес и Майораль.

  • На работу молодежной системы «Реал» ежегодно тратит 20 миллионов евро (5 миллионов на «Кастилью» и 15 – на другие команды).
  • В прошлом сезоне на счету воспитанников «Реала» 40 голов и 33 ассиста за различные команды в чемпионате Испании и других странах.

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