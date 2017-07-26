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Клубы потратили на трансферы при Хосепе Гвардиоле почти миллиард евро

Клубы потратили на трансферы при Гвардиоле почти миллиард евро
Eurosport

Вчера в 10:27Обновлено 8 ч. назад

Хосепу не хватает до круглой цифры каких-то полутора миллионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, оформивший на днях переход Бенжамена Менди за рекордные для защитников 57,5 миллиона евро, довел трансферные траты за время тренерской карьеры до 998,4 миллиона евро, пишет Marca.

«Это безумие. Цены растут слишком быстро. Два-три года назад было невозможно представить, что один игрок будет стоить 100 миллионов. Теперь это реальность, а цены будут только повышаться. Я бы хотел платить меньше, но таков рынок. Не только «Сити» – все клубы тратят много. Посмотрим, что будет через пару лет, но нам всем нужно задуматься», – заявил Гвардиола в интервью AS.

  • В английском клубе каталонский специалист приобрел новых игроков на общую сумму 453 миллиона, за три года в «Баварии» – на 203,9 миллиона, за 4 сезона в «Барселоне» – на 341,5 миллион.
  • Самым дорогим для Гвардиолы стал трансфер форварда Златана Ибрагимовича, перешедшего в 2009 году в «Барселону» за 69,5 миллиона евро.

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