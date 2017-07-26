Eurosport
Филиппе Коутиньо договорился с «Барселоной», Арда Туран валит домой и еще трансферные мутки среды
«Ростов» никого не продал, «Сити» никого не купил.
Топ-3 трансфера
1. Исмаила Сарр из «Метца» в «Ренн»
Цена: 17 млн
Если ты не понимаешь, почему за Сарра заплатили 17 млн, не расстраивайся – никто не знает. 19-летний парнишка стоит всего 2,5 млн, но «Ренн» почувствовал себя «Манчестер Сити». Контракт с полузащитником рассчитан на четыре сезона.
2. Ондржей Мазух из «Спарты» в «Халл»
Цена: 2 млн
Слуцкий готов к покорению Чемпионшипа. Теперь у него есть Мазух – 28-летний центральный защитник. «Спарта» получила за парня 2 млн евро, а «Халл» не разгласил сроки контракта.
3. Эмилиано Веласкес из «Атлетико» в «Хетафе»
Аренда
«Индейцы» подписали защитника в 2014-м, но ни разу не выпускали на поле. «Хетафе» арендовал Валаскеса с 2014-го по 2016-й, но в прошлом сезоне проиграл борьбу «Браге». Но сейчас исправились.
Топ-5 слухов
1. Росс Баркли из «Эвертона» куда-нибудь
Вероятность трансфера: 100/100
«Ириски» предложили талантливому полузащитнику новый контракт, но услышали уверенный отказ: Росс очень хочет в клуб мощнее «Эвертона».
«Ситуация с Баркли не так уж сложна, как кому-то кажется. Это его выбор, и, думаю, он на 100 процентов покинет «Эвертон», – сказал Рональд Куман.
Тренер «ирисок» добавил, что у клуба нет никакой конкретики – только просьбы покупателей снизить ценник на Баркли.
2. Гари Медель из «Интера» в «Тигрес»
Вероятность трансфера: 90/100
«Нерадзурри» вдруг не нужен цепной опорник. Сделка с «Валенсией» сорвалась, но теперь есть вариант с «Тигрес».
«Относительно Меделя нам осталось уладить некоторые детали с «Интером». Мы находимся в поисках лучшего решения для нашего клуба», – сказал спортивный директор мексиканского клуба Мигель Анхель Гарза.
3. Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»
Вероятность трансфера: 50/100
По информации RAC1, «Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля». Теперь каталонцам необходимо вдарить по рукам с мерсисайдцами. Ранее Sky Sports писал о желании «красных» получить за Коутиньо не менее 100 миллионов евро.
4. Арда Туран из «Барселоны» в «Галатасарай»
Вероятность трансфера: 50/100
«Галатасарай» хочет вернуть воспитанника. Турецкие боссы мечтают арендовать Турана на один сезон и платить ему 4 млн евро в год, сообщает COPE.
Ранее была информация, что каталонцы настаивают на продаже игрока, а сам Арда не планирует покидать «Барселону».
5. Леон Горецка из «Шальке» в «Баварию»
Вероятность трансфера: 50/100
Об этом вдруг рассказал журналист Рафаэль Хонигстайн.
«Сделка оформлена», – уверен корреспондент.
Горецка выиграл Кубок Конфедераций в России и теперь оценивается Transfermarkt в 23 млн евро.
Еще сделки среды
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