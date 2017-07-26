Филиппе Коутиньо договорился с «Барселоной», Арда Туран валит домой и еще трансферные мутки среды

Топ-3 трансфера

1. Исмаила Сарр из «Метца» в «Ренн»

Цена: 17 млн

Если ты не понимаешь, почему за Сарра заплатили 17 млн, не расстраивайся – никто не знает. 19-летний парнишка стоит всего 2,5 млн, но «Ренн» почувствовал себя «Манчестер Сити». Контракт с полузащитником рассчитан на четыре сезона.

2. Ондржей Мазух из «Спарты» в «Халл»

Цена: 2 млн

Слуцкий готов к покорению Чемпионшипа. Теперь у него есть Мазух – 28-летний центральный защитник. «Спарта» получила за парня 2 млн евро, а «Халл» не разгласил сроки контракта.

3. Эмилиано Веласкес из «Атлетико» в «Хетафе»

Аренда

«Индейцы» подписали защитника в 2014-м, но ни разу не выпускали на поле. «Хетафе» арендовал Валаскеса с 2014-го по 2016-й, но в прошлом сезоне проиграл борьбу «Браге». Но сейчас исправились.

Топ-5 слухов

1. Росс Баркли из «Эвертона» куда-нибудь

Вероятность трансфера: 100/100

«Ириски» предложили талантливому полузащитнику новый контракт, но услышали уверенный отказ: Росс очень хочет в клуб мощнее «Эвертона».

«Ситуация с Баркли не так уж сложна, как кому-то кажется. Это его выбор, и, думаю, он на 100 процентов покинет «Эвертон», – сказал Рональд Куман.

Тренер «ирисок» добавил, что у клуба нет никакой конкретики – только просьбы покупателей снизить ценник на Баркли.

2. Гари Медель из «Интера» в «Тигрес»

Вероятность трансфера: 90/100

«Нерадзурри» вдруг не нужен цепной опорник. Сделка с «Валенсией» сорвалась, но теперь есть вариант с «Тигрес».

«Относительно Меделя нам осталось уладить некоторые детали с «Интером». Мы находимся в поисках лучшего решения для нашего клуба», – сказал спортивный директор мексиканского клуба Мигель Анхель Гарза.

3. Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону»

Вероятность трансфера: 50/100

По информации RAC1, «Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Ливерпуля». Теперь каталонцам необходимо вдарить по рукам с мерсисайдцами. Ранее Sky Sports писал о желании «красных» получить за Коутиньо не менее 100 миллионов евро.

4. Арда Туран из «Барселоны» в «Галатасарай»

Вероятность трансфера: 50/100

«Галатасарай» хочет вернуть воспитанника. Турецкие боссы мечтают арендовать Турана на один сезон и платить ему 4 млн евро в год, сообщает COPE.

Ранее была информация, что каталонцы настаивают на продаже игрока, а сам Арда не планирует покидать «Барселону».

5. Леон Горецка из «Шальке» в «Баварию»

Вероятность трансфера: 50/100

Об этом вдруг рассказал журналист Рафаэль Хонигстайн.

«Сделка оформлена», – уверен корреспондент.

Горецка выиграл Кубок Конфедераций в России и теперь оценивается Transfermarkt в 23 млн евро.

Еще сделки среды

Льюис Граббан сезон-2017/18 проведет в аренде в «Сандерленде». Форвард не очень пригодился «Борнмуту».

Микель Мерино прибыл на медосмотр в «Ньюкасл». «Сороки» арендуют игрока у дортмундской «Боруссии» с правом выкупа по окончании сезона.

«Севилья» официально представила Нолито, который с радостью покинул скамейку «Манчестер Сити».

В Серии Б тоже есть деньги: Антонио ди Гаудио перешел из «Карпи» в «Парму» за 1,5 млн евро.

Данклер теперь будет играть за «Ланс». Французы арендовали крайнего защитника у «Эшторила» с правом выкупа по окончании сезона.

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